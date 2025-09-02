خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بزشكيان: "الوكالة الدولية الذرية" لم تتصرّف مع إيران بنزاهة 

إيران

الخارجية الإيرانية: ادعاءات
إيران

الخارجية الإيرانية: ادعاءات "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث لا تغيّر الحقائق 

2025-09-02 21:18
49

ردّت وزارة الخارجية الإيرانية على بيان وزراء خارجية دول "مجلس التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث "أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى"، قائلةً: إنّ "تَكرار الادّعاءات الباطلة في بيانات مماثلة لن يغيّر من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلّقة بهذه الجزر".

ورفضت الخارجية الإيرانية، في بيان، "الادّعاءات الباطلة والمتكرّرة لـ"مجلس التعاون الخليجي" بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، الواردة في بيان الاجتماع 165 لوزراء خارجية المجلس"، مجدِّدة تأكيدها "سيادة إيران الراسخة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها جزءًا لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية".

وأعلنت عن أنّها "ستتخذ كل ما يلزم لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وحماية مصالحها داخل حدودها، بما يتماشى مع ممارستها لحقوقها السيادية".

من جهة أخرى، أكّدت الخارجية الإيرانية "حقوق إيران في حقل "آرش" (للغاز) المستندة إلى الحقوق التاريخية وتاريخ المفاوضات"، معتبرةً أنّ "الادّعاءات الآحادية بشأن هذا الحقل باطلة"، ومشيرةً إلى أنّ "تكرار التصريحات والادّعاءات الأُحادية لا ينشئ أيّ حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية". 

وقالت: "إنّ التوصُّل إلى اتفاق عادل ودائم بشأن حقل "آرش" يتطلَّب حوارًا ثنائيًّا وجهودًا مشتركة، وتهيئة مناخ إيجابي وبناء لحماية وتأمين الحقوق والمصالح المتبادلة".

من جهة ثانية، لفتت الخارجية الإيرانية انتباه دول المنطقة إلى "الخطر الحقيقي والمباشر الذي تشكّله أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني"، مؤكدةً أنّ "تحقيق منطقة خالية من تهديد الأسلحة النووية يتطلَّب جهودًا جماعية من دول المنطقة لإجبار المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان "الإسرائيلي" المجرم والمعتدي".

وإذ ذكَّرت بـ"ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة بمشاركة جميع الدول، وبعيدًا عن التدخُّلات المزعزعة للاستقرار والهدّامة من جهات خارجية"، أعلنت عن "استعدادها لتعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف".

وفي حين رحَّبت الخارجية الإيرانية بـ"موقف دول مجلس التعاون الخليجي المُدين بشدّة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني المُضطهد"، دعت إلى "اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية، بما في ذلك تعليق جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع هذا الكيان، لإجباره على وقف جرائمه في فلسطين المُحتلة".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الكويت الخليج ايران
