خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الاحتلال يصادر أكثر من 455 دونمًا في الضفة الغربية لتعزيز الاستيطان

إيران

بزشكيان:
إيران

بزشكيان: "الوكالة الدولية الذرية" لم تتصرّف مع إيران بنزاهة 

2025-09-02 21:25
أعلن الرئيس الإيراني عن أنّ طهران "مستعدّة للتعاون مع الوكالة الدولية بعيدًا عن المعايير المزدوجة".
36

جدّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تأكيده أنّ ""الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لم تتصرَّف مع إيران بنزاهة"، مستدركًا بقوله: "لكنْ على الرغم من ذلك فإنّ طهران مستعدَّة للتعاون مع الوكالة ضمن الأُطر الدولية المقبولة وبعيدًا عن المعايير المزدوجة".

وقال بزشكيان، في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) خلال زيارته إلى بكين، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "تفعيل "آلية الزناد" (آلية إعادة فرض العقوبات على إيران من قِبَل أوروبا) مثال على ازدواجية المعايير التي تطبِّقها الدول الداعمة للأُحادية"، مشيرًا إلى أنّ "الذين انتهكوا الاتفاق النووي هم أنفسهم من يدَّعون الآن أنّ إيران لا تفي بالتزاماتها".

وردًّا على سؤال حول إمكان تَجدُّد العدوان الصهيوني على إيران، أجاب بزشكيان: "إيران لم تسعَ إلى الحرب والاضطرابات ولا تسعى إليها، لكنّها أظهرت أنّها قادرة تمامًا على الدفاع عن نفسها بقوة".

وفي تقييمه لبرنامج "إصلاح الحوكمة العالمية" الذي أعلن عنه نظيره الصيني شي جين بينغ، اعتبر الرئيس الإيراني أنّ "هذا البرنامج يسعى إلى إحلال التعدُّدية والنهج الموجَّه نحو العدالة في العالم محل السياسة الأحادية من خلال القضاء على المعايير المزدوجة والمنظورات التي سمحت للكيان الصهيوني وأنصاره بتجاهل جميع الأطر القانونية والعالمية والادّعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان".

واستطرد بالقول: "من المهم للغاية جذب انتباه الدول التي تقف إلى جانب الصين في مواجهة الأحادية، ولا ينبغي لنا أنْ نسمح لتجاوزات الدول الشمولية من خلال سياسات مثل فرض العقوبات القمعية بتحويل هذه الدول عن هذا المسار".

ووصف بزشكيان "مبادرة الحزام والطريق" بأنّها "نتاج الرؤية الإستراتيجية للرئيس الصيني"، قائلًا: إنّ المبادرة "صُمِّمت للمساعدة في توسيع التعاون لتحقيق السلام والأمن والازدهار".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني أوروبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية ايران
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان:
بزشكيان: "الوكالة الدولية الذرية" لم تتصرّف مع إيران بنزاهة 
إيران منذ 3 ساعات
الخارجية الإيرانية: ادعاءات
الخارجية الإيرانية: ادعاءات "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث لا تغيّر الحقائق 
إيران منذ 3 ساعات
شي جين بينغ يلتقي بزشكيان.. دعم لإيران في استخدام الطاقة النووية وتعميق للتعاون 
شي جين بينغ يلتقي بزشكيان.. دعم لإيران في استخدام الطاقة النووية وتعميق للتعاون 
إيران منذ 4 ساعات
إيران: واشنطن خطّطت لتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة
إيران: واشنطن خطّطت لتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
بزشكيان:
بزشكيان: "الوكالة الدولية الذرية" لم تتصرّف مع إيران بنزاهة 
إيران منذ 3 ساعات
الخارجية الإيرانية: ادعاءات
الخارجية الإيرانية: ادعاءات "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث لا تغيّر الحقائق 
إيران منذ 3 ساعات
شي جين بينغ يلتقي بزشكيان.. دعم لإيران في استخدام الطاقة النووية وتعميق للتعاون 
شي جين بينغ يلتقي بزشكيان.. دعم لإيران في استخدام الطاقة النووية وتعميق للتعاون 
إيران منذ 4 ساعات
نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة