أكّدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية أنّ "سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صادرت أكثر من 455 دونمًا من الأراضي الزراعية في قريتَي جيت وفرعتا في شرق محافظة قلقيلية، وتل في غرب محافظة نابلس" في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ مصادرة الأراضي جاءت "وفق إعلان جديد تحت مُسمَّى "أراضي "الدولة"، وهو مُسمَّى تتخذه دولة الاحتلال من أجل السيطرة ومصادرة المزيد من الأراضي".

وقالت: "الإعلان الجديد يستهدف المساحة التي تتموضع عليها بؤرة "حفات جلعاد" الاستعمارية التي أقيمت في عام 2003 على أراضي قُرى جيت وفرعتا وتل" وذلك بهدف "تسوية أوضاع البؤرة الاستعمارية التي جرى الإعلان عن نية حكومة الاحتلال تسوية أوضاعها قبل سنوات"، بحسب التقرير.

وذكَرت الهيئة أنّه "بهذه المصادرة ترتفع المساحة المصادرة بحجّة "أراضي "الدولة""، منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرّف في مطلع عام 2023، إلى أكثر من 26 ألف دونم من خلال 13 إعلان تحت هذا المُسمَّى".

كما كشفت عن أنّ "المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع آب/أغسطس الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي".

وكان وزير "الأمن القومي" الصهيوني، إيتمار بن غفير، قد أعلن، قبل أيام قليلة، عن أنّ "ما يجري هو تكريس لبسط سيطرة "إسرائيل" على الضفة"، مؤكّدًا أنّ "كلّ هذه الخطوات تتم بمباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وجاءت مصادرة الاحتلال لهذه الأراضي عقب يومين من كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلًا عن مصادر "إسرائيلية" وأميركية وأوروبية، بأنّ "الحكومة "الإسرائيلية" تناقش بجدّية خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، ردًّا على تحرُّكات بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية".

بدوره، أكّد مصدر أوروبي للموقع نفسه أنّ وزير "الشؤون الإستراتيجية "الإسرائيلية"" رون ديرمر أبلغ آن كلير لوجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، بأنّ ""إسرائيل" ستضمّ مناطق "ج" التي تشكّل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية".

