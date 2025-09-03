خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاحتلال يقصف ريف القنيطرة ويتوغّل في تل كروم وقرية الأصبح
الاحتلال يقصف ريف القنيطرة ويتوغّل في تل كروم وقرية الأصبح

2025-09-03 10:19
جدّدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025 اعتداءاتها في ريف محافظة القنيطرة جنوب سورية، حيث قصفت بعدة قذائف موقعًا مهجورًا شرقي بلدة بريقة، وتوغلت في منطقة تل كروم وقرية الأصبح ونصبت حاجزًا وفتشت عددًا من المنازل فيها.

وشنت قوات الاحتلال عدوانًا بخمس قذائف على سرية الطواحين المهجورة، شرقي بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتوغلت دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من سيارتين في منطقة تل كروم بريف القنيطرة الأوسط، وسط حالة من الاستنفار في صفوف القوات المنتشرة على خط الفصل، وذلك بالتزامن مع سماع دوي انفجارات داخل الجولان المحتل، ناتجة عن تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال في المنطقة.

كما توغّلت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء برتل مؤلف من 16 سيارة، قادم من الجولان المحتل عبر بوابة قرية العَشّة باتجاه قرية الأصبَح في ريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزًا وفتّشت عددًا من المنازل، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر فوق المنطقة.
 

