في اليوم الـ 171 من استئناف العدوان على غزة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع المحاصر، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 112 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة بينهم 57 في مدينة غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الأربعاء أنها سجّلت 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 367 بينهم 131 طفلًا.

وقالت الوزارة: "منذ إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة سجلنا 89 حالة وفاة من بينهم 16 طفلًا".

ووسع الجيش "الإسرائيلي" من دائرة الاستهداف لحي الشيخ رضوان والمخيمات فيه والعيادة الطبية، حيث ألقت مسيّرات "إسرائيلية" قنابلها مشعلة الحرائق في سيارتي إسعاف.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم جنين، وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية"، استهدفت شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهد اثنان من العاملين في شركة المنارة الإعلامية وهما المصور رسمي سالم ومهندس البث أيمن هنية في قصفين منفصلين.

واستشهد فلسطينيان وأصيب 66 من طالبي المساعدات بنيران الجيش "الإسرائيلي" شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على خيمة للنازحين قرب محطة راضي غرب النصيرات.

واستشهد 18 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على وسط القطاع خلال 24 ساعة.

جنوب القطاع، استشهد 40 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على خان يونس خلال 24 ساعة بينهم 12 من طالبي المساعدات.

وارتكب الاحتلال مجزرة في منطقة المواصي خان يونس راح ضحيتها 12 فلسطينيًا بينهم 7 من الأطفال كانوا يصطفون عند طابور مياه.

الإحصائيات

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63633 شهيدًا و160914 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 11502 والمصابين أكثر من 48900.

وارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2306 شهداء والمصابين أكثر من 16929.

