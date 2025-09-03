خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزير العمل: وزراء الثنائي في وارد حضور جلسة الجمعة حتى اللحظة ويدنا ممدودة للجميع
وزير العمل: وزراء الثنائي في وارد حضور جلسة الجمعة حتى اللحظة ويدنا ممدودة للجميع

2025-09-03 11:48
أكد وزير العمل محمد حيدر أنه "حتى اللحظة وزراء الثنائي أمل وحزب الله في وارد حضور الجلسة الحكومية الجمعة والاطلاع على ما سيقدمه قائد الجيش من خطة لحصر السلاح بيد الدولة، لكنهم بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش في الساعات المقبلة، ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشددًا على أن "اليد ممدودة للجميع".

وأعلن حيدر في حديث إذاعي عن "اتصالات على أعلى المستويات لحسم الأمور"، لافتًا إلى أن "الانسحاب من الجلسة ليس "تراند" وما قام به وزراء الثنائي كان للتعبير عن موقف عميق وصلب حينها، وأي خطوة ستتخذ ستكون بناء على ما يتناقش في الجلسة".

وقال حيدر: "لا يمكننا إلزام أنفسنا مهلًا والحوار الوسيلة الوحيدة لحل أمورنا الداخلية".

الحكومة اللبنانية وزير العمل محمد حيدر الثنائي الوطني
