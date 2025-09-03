خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع حساسة في مدينة يافا المحتلة بصاروخين
القوات اليمنية تعلن استهداف مواقع حساسة في مدينة يافا المحتلة بصاروخين

2025-09-03 13:24
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء (3 أيلول 2025)، استهدافها مواقع حساسة في مدينة يافا المحتلة بعملية عسكرية مزدوجة بصاروخي "فلسطين2" الانشطاري و"ذو الفقار".

وقالت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق باسمها العميد يحيى سريع إنّ "العملية حقّقت أهدافها بنجاح وتسبّبت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

وأضاف سريع "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني بحقّ إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الردّ الأوّلي على العدوان على بلدنا".

وختم: "العدو المجرم يرتكب أبشع جريمة بحقّ مليوني مسلم في غزة في ظلّ صمت وتخاذل ملياري مسلم".

