رأت أوساط ومحافل وشخصيات ونخب سياسية وشعبية عراقية، أن العدوان الصهيوني المتكرر على اليمن، ولا سيما الأخير الذي أدى إلى استشهاد رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء، تجسيد للنهج الإجرامي الدموي للكيان الغاصب، الذي شهده العالم في فلسطين ولبنان وسورية وإيران ودول أخرى.

وأكدت الأوساط والشخصيات والنخب في بيانات وأحاديث أن الإجرام الصهيوني سيتواصل ما دام يقابل بانهزامية ولا مبالاة وخنوع من قبل معظم الأنظمة والحكومات العربية وعموم المجتمع الدولي، وبدعم وإسناد وتشجيع من قبل القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

الكيان الغاصب يحارب كل شعوب المنطقة

وفي هذا السياق، قال حزب الدعوة الإسلامية في بيان له "إن المخطط "الإسرائيلي" للفتك بدول المنطقة واحدة تلو الأخرى لم يعد خافيًا، خصوصًا بعد اغتيال رئيس حكومة التغيير في اليمن وعدد من الوزراء".

وفي الوقت الذي عبّر الحزب في بيانه عن استنكاره الشديد لجريمة اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء في اليمن الصامد، وعدد من الوزراء ورجال الخدمة العامة من المدنيين، عدّها "انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، واستهتارًا بالأمن والسلم الإقليمي"، مشيرًا إلى "أن الكيان الغاصب قد أعلن الحرب على دول المنطقة وشعوبها، فهو يواصل يوميًا عملياته العسكرية العدوانية في سورية وريفها، وفي جنوب لبنان، كما تستمر قواته في توسيع رقعة الحرب على غزة وأهلها، ومنع وصول المواد الغذائية إليها، وتجويع شعبها وتشريده، مما يحمّل شعوب العالم مسؤولية أخلاقية وإنسانية إزاء هذه الإبادة البشرية والمجاعة الجماعية".

وشدد على أن دول المنطقة وشعوبها مدعوة إلى موقف مسؤول، ووضع حد للغطرسة "الإسرائيلية" التي تفتك بالدول واحدة تلو الأخرى، وتنفذ مخططًا لم يعد خافيًا في إخضاع المنطقة، وإسقاطها، والهيمنة عليها عبر القوة الغاشمة والقتل والدمار.

لا بد من مواقف حازمة لردع الكيان

وفي أحاديث خاصة بموقع "العهد" الاخباري، شدد ساسة وإعلاميون ومواطنون عراقيون على أنه لا بد من أن تتبنى الدول والحكومات والشعوب العربية والإسلامية مواقف حازمة وقوية لردع الكيان الصهيوني الغاصب، ووضع حد لاستخفافه واستهانته بكل الأعراف والقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.

وقد أكد الباحث في شؤون العالم الاسلامي، الدكتور عبد الله حميد الفريجي، في تصريح لـ"العهد"، أنه في الوقت الذي أثبت حزب الله، والمقاومة الفلسطينية، وحركة أنصار الله اليمنية، والمقاومة العراقية، شجاعة فائقة في مواجهة الغطرسة الأميركية والإجرام الصهيوني، نرى حالة الانهزام والخنوع في أجلى وأوضح صورها لدى الحكومات العربية، التي عجزت حتى عن إيصال الغذاء والماء والدواء إلى أهل غزة، أو في إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان واليمن وسورية، أو الإعلان عن رفض سياسة الدعم الأميركي اللامحدود للكيان الغاصب.

من جهته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي العتابي، في حديثه لموقع "العهد": "إذا لم يتم ردع الكيان الصهيوني الغاصب، فإنه لن يتورع ويتردد عن ارتكاب أبشع الجرائم، ولن يسلم منه حتى المطبعون معه والمهادنون له"، مستدركًا بالقول: "ولكن ما هو مؤكد وثابت، أن اغتيال كبار المسؤولين اليمنيين، لن يزيد الكيان إلا قلقًا واضطرابًا وخوفًا، كما حصل بعد اغتيال كبار القادة والمسؤولين في لبنان وفلسطين وإيران".

تضامن عراقي مع اليمن

وفي سياق آخر، التعاطف الإنساني والدعم السياسي، عبّر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، في بيان له عن "أحر التعازي والمواساة لقيادة اليمن وحكومتها وشعبها الشجاع الأبي المجاهد باستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي ونخبة من رفاقه الوزراء، بعدوان صهيوني جبان يتجرع مرارة هزائمه، وإخفاقاته في النيل من صلابة وبأس شعوبنا المجاهدة، فيلوذ بنفسه إلى الانتقام من الأجهزة الخدمية والمدنية".

وقال الشيخ حمودي: "إننا إذ نعلن تضامننا مع عوائل الشهداء والشعب اليمني المجاهد، ونحيي فيهم روح الصمود والإيثار وشجاعة الموقف مع غزة المقاومة، نؤكد ثقتنا بأن هذه الجرائم الصهيونية لن تزيد يمن الإيمان والحكمة وأحراره إلا إصرارًا على مواصلة طريق التحدي في مواجهة قوى الشر والإرهاب الصهيوني، وأن الدم سينتصر على السيف لا محالة، فالله ينصر من نصره".

رسالة عراقية إلى القائد عبد الملك الحوثي

من جانبه، بعث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، رسالة مواساة مفتوحة إلى رئيس حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، قال فيها: "إلى المجاهد عبد الملك الحوثي وإخوته أنصار الله والشعب اليمني الشقيق، والأمة الإسلامية، نرفع آيات التعازي والمواساة مكللة بفخر الشهادة التي نالها كوكبة من أبطال العرب والإسلام يتقدمهم الشهيد الكبير أحمد غالب الرهوي رئيس وزراء الحكومة، وجمع من الوزراء المجاهدين الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى العلياء إثر عدوان غادر شنته طائرات الكيان الغاصب على عاصمة الصمود والتحدي صنعاء".

وأضاف الشيخ الخزعلي: "ونحن في الوقت نفسه، لا نستغرب هذا الانتهاك السافر لكل قيم السماء والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية من قبل كيان العدو الذي يقوده متوحش يميني متطرف، أوغل في دماء الأبرياء دون رادع دولي، فإننا نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المقاومة التي تصدت بكل بسالة وشجاعة وقدمت أغلى التضحيات وأعز الشهداء نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم".

ودعا الشيخ الخزعلي الشعوب العربية والإسلامية إلى "الوقوف بحزم وقوة أمام هذا الطغيان الصهيوني، ومن يقف خلفه من دول الاستكبار والهيمنة"، وقال إن الدماء الطاهرة التي تراق هي مشاعل من نور تضيء للأجيال دروب انتصار الحق على الباطل".

