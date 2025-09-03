خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين تتقدم بدعوى بوجه قاضٍ بخصوص توقيف العميل حسنة

لبنان

الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: مناسبة لتُعيد الأمة توازنها في زمن انعدام الرؤية
لبنان

الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: مناسبة لتُعيد الأمة توازنها في زمن انعدام الرؤية

2025-09-03 14:58
65

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عشية ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى اللبنانيين عامة والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة، بالتهنئة والتبريك.

وقال الرئيس بري: "نتطلع بأمل إلى أن تكون مناسبة المولد لهذا العام محطة لاستعادة وتجسيد سيرة خير البشر النبي العربي محمد (ص)، الذي جمع الناس، على اختلاف ألوانهم وأعراقهم، على الكلمة السواء، صدقًا وعدلًا ووحدة ومكارم أخلاق ورحمة للعالمين".

وأضاف: "إنها مناسبة لاستلهام قيم المولد المباركة "نورًا" يُخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة، ويُعيد إليها توازنها في زمن يطغى انعدام الرؤية وفقدان القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين العدو والصديق، وبين الهدى والضلال، وبين المحبة والكراهية، وبين الحرية والعبودية، وبين حق التحرر وباطل الاحتلال".

وختم الرئيس بري: "المولد النبوي الشريف هو مولد وموعد دائم لولادة الكرامة الإنسانية، وللعدل، وللأمل، ولن نفقد الأمل".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري المولد النبوي الشريف
إقرأ المزيد
المزيد
"الوفاء للمقاومة": لا هدايا مجانية للعدو.. وعلى الحكومة التراجع عن قراراتها المجحفة
لبنان منذ ساعتين
هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين تتقدم بدعوى بوجه قاضٍ بخصوص توقيف العميل حسنة
هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين تتقدم بدعوى بوجه قاضٍ بخصوص توقيف العميل حسنة
لبنان منذ 3 ساعات
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: مناسبة لتُعيد الأمة توازنها في زمن انعدام الرؤية
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: مناسبة لتُعيد الأمة توازنها في زمن انعدام الرؤية
لبنان منذ 3 ساعات
بالصور| التعبئة التربوية في حزب الله اختتمت دورة في الذكاء الاصطناعي في عنقون
بالصور| التعبئة التربوية في حزب الله اختتمت دورة في الذكاء الاصطناعي في عنقون
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين تتقدم بدعوى بوجه قاضٍ بخصوص توقيف العميل حسنة
هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين تتقدم بدعوى بوجه قاضٍ بخصوص توقيف العميل حسنة
لبنان منذ 3 ساعات
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: مناسبة لتُعيد الأمة توازنها في زمن انعدام الرؤية
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: مناسبة لتُعيد الأمة توازنها في زمن انعدام الرؤية
لبنان منذ 3 ساعات
سلام لا يحتمل التمايز ضمن فريقه.. وموقف متري يفتح الباب أمام
سلام لا يحتمل التمايز ضمن فريقه.. وموقف متري يفتح الباب أمام "لحظة تخلٍّ" عن العناد
نقاط على الحروف منذ 8 ساعات
هل ما زالت هناك حاجة إلى هذه الحكومة؟
هل ما زالت هناك حاجة إلى هذه الحكومة؟
مقالات مختارة منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة