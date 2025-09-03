صدر عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين بتاريخ 3/9/2025:

بناءً على التحرك الأسبوع المنصرم ضد إطلاق سراح العميل محيي الدين حسنة من قبل أحد القضاة، وبناء لوعد الهيئة بملاحقته أمام التفتيش القضائي وفي كل محفل يمكن ملاحقته به قضائيًا، تقدمت هيئة الأسرى والمحررين عبر وكيلها المحامي غسان المولى بدعوى أمام جانب هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضي الذي اكتفى بمدة توقيف العميل المجرم محيي الدين حسنة بعد أن كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد حكمته خمس عشرة سنة.

وفي هذا السياق، واستكمالًا لملاحقة كل من يحاول أن يبرر للعملاء خيانتهم أو يجعل من العمالة للعدو وجهة نظر، ندعو عوائل شهدائنا الكرام وجرحانا الأبرار لرفع الدعاوى وملاحقة الفاعلين، نصرةً لجراحهم ودماء شهدائهم وصونًا للوطن المقاوم ذي السيادة والكرامة.





الكلمات المفتاحية