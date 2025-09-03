رأت صحيفة معاريف الصهيونية اليوم الأربعاء 03 أيلول/سبتمبر 2025، أن أزمة خطيرة تهدد مستوطنات الشمال بما فيها "كريات شمونة"، والمطلة وتلك الواقعة على الحدود مع لبنان في إصبع الجليل.

وأشارت إلى أنه منذ اندلاع الحرب، العديد من سكان تلك المستوطنات لم يعودوا إلى منازلهم، وأُغلق العديد من المؤسسات والأعمال التجارية أو عُرض للبيع، مؤكدة أن "المنطقة كلها تعاني من ضائقة اقتصادية واجتماعية".

وقالت: "على خلفية ذلك، قُدمت ورقة موقف تدعو إلى تطبيق إعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة (18%) على كامل المنطقة – على غرار نموذج "إيلات" (مدينة أم الرشراش المطلة على البحر الأحمر في الجنوب) – بهدف إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، تعزيز الصمود الاجتماعي، وتشجيع الهجرة الإيجابية إلى المنطقة".

وأوضحت أنه "وفق الاقتراح، يشمل الإعفاء جميع التجمعات السكنية في المنطقة: من "كريات شمونة" والمطلة وصولًا إلى "كيبوتسات"؛ "مفوئوت" حرمون والجليل الأعلى، بما في ذلك المستوطنات الحدودية مع لبنان. ولمنع أي استغلال سيُطبَّق الإعفاء ضمن حدود جغرافية واضحة ويرافقه إنشاء نقاط مراقبة على الطرق الرئيسة".

تُشير الوثيقة إلى رزمة إغراءات تتضمن "إعفاءات بمزايا واضحة منها: منح دفعة تشجيعية فورية للشركات المتعثرة، تقليل تكاليف المعيشة، تعزيز السياحة والزراعة والصناعة المحلية، وتشجيع عودة المستوطنين الذين غادروا المنطقة الشمالية".

وبحسب الصحيفة "يقف وراء الاقتراح اثنان: صموئيل ملول، من مواليد "كريات شمونة" وعمل سابقًا رئيسًا للمدينة، والعميد احتياط مائير مستاي، رئيس سابق للواء الاتصالات والأمن السيبراني في ذراع البر في الجيش "الإسرائيلي"، ومبادِر مشروع "حان وقت الجليل" ومن سكان كيبوتس "شامير"".

ووفقًا لهؤلاء المبادرين، لم يلقَ الاقتراح آذانًا صاغية في أروقة "الكنيست" (البرلمان). وبحسب ادعائهم، بعض أعضاء "الكنيست" رفضوا الاقتراح بحجة أن نموذج" إيلات" قد يُلغى، وليس فقط أنه لا ينبغي استنساخه في الشمال. وحذروا قائلين: "شعور الإهمال يزداد، كأن الشمال غير مرئي في نظر صناع القرار".

وتضيف الصحيفة: "مع ذلك، يصرّون على أن الخطوة إستراتيجية ووطنية.. ترك الشمال أمر غير مقبول. هذه خطوة صهيونية من الطراز الأول، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد والمجتمع والأمن لـ"دولة إسرائيل" على حدودها الشمالية".

ويقول صموئيل ملول: "الوضع في "كريات شمونة" مأساوي، كل الخطط لإعادة إعمار الشمال منفصلة عن الواقع، لم تُدرَج أي خطة لإعادة السكان أو للإبقاء على الموجودين منهم. لهذا قدمنا ورقة الموقف هذه. نحن ندعو الحكومة للتفكير خارج الصندوق، التفكير التقليدي لن يغير الواقع هنا".

