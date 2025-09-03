تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها النوعية ضدّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزّة، مركّزةً نيرانها على محاور القتال جنوب حيّ الزيتون، جنوب شرق مدينة غزّة.

واستهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في موقع الحاج فضل جنوب الحي بعدد من "قذائف الهاون".

كما استهدفت القسام، أمس الثلاثاء، جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة مضادة للدروع من طراز "الياسين 105"، وذلك في محيط مسجد صلاح الدين جنوب الحي.

من جهتها، استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تجمعًا لجنود الاحتلال في منطقة أرض البرعصي جنوب حيّ الزيتون بـ"قذائف هاون"، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف القوات المستهدفة. ونشرت الكتائب مشاهد توثّق لحظة استهداف التجمع.

وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهداف مجاهديها بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام ناقلة جند "إسرائيلية" من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من طراز (كورنيت) شرق حيّ الزيتون بمدينة غزّة.

بدورها، عرضت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، مشاهد لاستهداف تمركز جنود الاحتلال وآلياته بـ"قذائف هاون" في المنطقة ذاتها، في إطار العمليات المتواصلة لفصائل المقاومة على جبهة حيّ الزيتون.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغلات قوات الاحتلال وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، على الرغم من العدوان والإطباق والحصار "الإسرائيلي" جوًّا وبرًّا وبحرًا.

