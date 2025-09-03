خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

فوز منتخب لبنان الأولمبي على ماليزيا 1 - 0 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا بكرة القدم
لبنان

2025-09-03 18:50
53

استهل منتخب لبنان الأولمبي في كرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة (السعودية 2026)، بتحقيق فوز ثمين على نظيره الماليزي بنتيجة هدف واحد بلا مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الأربعاء 03 أيلول/سبتمبر 2025، على ملعب "ثاماسات" في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة اللاعب علي الفضل في الدقيقة 84، محققًا لفريقه الفوز الأول في هذا المشوار.

وبهذا الفوز، حصد منتخب لبنان أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة، ليضع نفسه على الطريق الصحيح نحو المنافسة على بطاقة التأهل.

وتُجرى مباريات المجموعة السادسة في تايلاند، وهي تضم منتخبات كلٍّ من: لبنان وتايلاند (المستضيف) وماليزيا ومنغوليا.

مشاركة