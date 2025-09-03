استبق العدو الصهيوني جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها بعد غد الجمعة، بتصعيد اعتداءاته على لبنان وضمنًا خروقاته للقرار 1701، بسلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى، فضلًا عن مزيد من الدمار والخراب في الأماكن المستهدفة والممتلكات، وذلك في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، ومضاعفة حجم الضغوط المتزايدة على الحكومة لتنفيذ القرار المتعلق بحصر السلاح.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، شنّت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على عدد من بلدات الجنوب، الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة طفلين بجروح متفاوتة.

واستهدف العدو الصهيوني منزلًا في منطقة "شعب القلب" بأطراف شبعا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة طفلين.

كما استشهد مواطن آخر في بلدة ياطر إثر استهداف سيارته بواسطة طائرة مسيّرة "إسرائيلية" أدت إلى استشهاده؛ كما شنّ العدو الصهيوني غارة على بلدة الطيبة الجنوبية أدت لارتقاء شهيد.

وفي السياق نفسه، أكد مركز الطوارئ الصحية، أنّ الغارة "الإسرائيلية" على الخرايب أسفرت عن ارتقاء شهيد وجريح، فيما تواصل فرق الإسعاف متابعة الحالات وتقديم الدعم الطبي للمصابين.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أنّ استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لبلدة شبعا في الجنوب أسفر، وفق حصيلة أولية، عن ارتقاء شهيد.

وتعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة أطلقها موقع العدو في رويسات العلم، فيما شنّت الطائرات الحربية غارات على مبنى وعدد من المحال التجارية بين بلدتي الزرارية والخرايب، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالممتلكات.

وفي حولا الجنوبية، ألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة صوتية اتجاه عدد من الشبان دون وقوع إصابات.

كذلك خرقت مسيّرة صهيونية الأجواء اللبنانية فوق بلدات السكسكية والصرفند وانصارية وعدلون، على علو منخفض.

هذا، ويواصل طيران العدو الصهيوني، اعتداءاته المكثفة على بلدات الجنوب اللبناني، مستهدفًا مناطق متفرقة من قضاء صور، حيث شنّت الطائرات الحربية الصهيونية عدة غارات في محيط بلدة عدلون الجنوبية، تزامنًا مع استهداف المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا.

وفي اعتداء آخر، أغارت المقاتلات الصهيونية على ورشة لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية، ما أدى إلى استشهاد عامل سوري وإصابة عدد من العمال الآخرين بجروح متفاوتة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفيات في المنطقة، وسط حالة استنفار في صفوف الأجهزة الصحية والإغاثية، وما زالت الطائرات الحربية والمسيّرات "الإسرائيلية" تُحلّق في الأجواء اللبنانية.

