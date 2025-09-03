أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025، بإغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" وتوقف حركة الطيران منه وإليه، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة والبحر الميت وعدّة مناطق، عقب رصد صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنّه جرى "تفعيل الإنذارات في عدّة مناطق في إثر إطلاق صاروخ من اليمن".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهدافها مواقع حساسة في مدينة يافا المحتلة بعملية عسكرية مزدوجة بصاروخي "فلسطين2" الانشطاري و"ذو الفقار".

ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة عمليات عسكرية تنفذها القوات المسلحة اليمنية، عبر ضربات صاروخية ومسيّرات تستهدف مطار "بن غوريون" وعدّة أهداف حيوية "إسرائيلية" في فلسطين المحتلة، إضافة إلى فرض الحصار البحري على موانئ الاحتلال.

وقد تسببت هذه الهجمات في إرباكٍ جويٍّ متكرّر، وشلل لحركة الطيران، ودفعت عدة شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى الأراضي المحتلة، وتوقف ميناء "إيلات" وعدة شركات عن العمل، فضلًا عن خسائر بمليارات الدولارت.

وتؤكد صنعاء أنّ هذه العمليات تأتي دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، حيث تعهدت بمواصلتها حتّى وقف العدوان "الإسرائيلي" ورفع الحصار عن القطاع المحاصر.

