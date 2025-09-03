خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بوتين: أمن أوكرانيا لا يكون على حساب روسيا
بوتين: أمن أوكرانيا لا يكون على حساب روسيا

2025-09-03 21:51
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "إذا جرى الإعداد للقاء جيّداً"، مؤكداً أنّ "على زيلنسكي أن يأتي إلى موسكو إذا كان جاداً في ذلك".

وخلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى الصين، كشف بوتين أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية عقد هذا الاجتماع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا يمكن أن يتم عبر الاستفتاء الشعبي، شرط رفع الأحكام العرفية. وقال: "رأي الشعب الذي قرر العيش ضمن روسيا يجب احترامه، وهذه هي الديمقراطية".

وأوضح بوتين أنّ موسكو ترفض بشكل قاطع انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها لا تمانع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "لا يمكن ضمان أمن أوكرانيا على حساب أمن روسيا"، لافتاً إلى أنّ لكل دولة الحق في ضمانات أمنية، "لكن ذلك غير مرتبط بتبادل الأراضي".

وعن ملف تجميد الأصول الروسية في الغرب، شدّد الرئيس الروسي على أنّ "الاستيلاء على الأموال الروسية سيهدم أسس النظام المالي العالمي". كما أكد أنّ تسوية الأزمة الأوكرانية "ممكنة إذا توافرت رغبة حقيقية لدى الإدارة الأميركية"، لكنه توعّد بحسم عسكري في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية.

وفي السياق نفسه، كشف بوتين أنّ جميع من التقاهم في الصين أبدوا دعمهم للقمة في ألاسكا، والتي تلتها لقاءات بين ترامب وزيلنسكي والقادة الأوروبيين. وأعلن ترامب لاحقاً بدء الترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، يعقبه اجتماع ثلاثي يضم ترامب نفسه إلى جانب بوتين وزيلنسكي.

