القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفًا حساسًا وآخر حيويًّا في القدس ويافا المحتلتين
القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفًا حساسًا وآخر حيويًّا في القدس ويافا المحتلتين

2025-09-03 22:56
45

أعلنت لقوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت اليوم الأربعاء 03 أيلول/سبتمبر 2025 هدفًا حساسًا للعدو الصهيوني في غرب القدس المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ "فلسطين 2"، فيما استهدف سلاحُ الجوِّ المُسيَّر هدفًا حيويًّا للعدوِّ في منطقة حيفا المحتلَّة بِطائرةٍ مسيَّرةٍ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع أن هاتين العمليتين تأتيان "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ "الإسرائيليِّ" على بلدِنا..".

وأكد البيان أن العملية التي استهدفت هدفًا مهمًا وحساسًا للعدوِّ "الإسرائيليِّ" غربَ مدينةِ القدسِ المحتلة "حققَت هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ".

كما أكد أن العملية الثانية التي نفَّذَها سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ واستهدفتْ هدفًا حيويًّا للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقةِ حيفا المحتلَّة "قد حققت هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

أضاف البيان: "إنَّ هذهِ العمليّاتِ العسكريَّةَ النوعيَّةَ تأتي وأبناءُ اليمنِ الحرِّ المستقلِّ ومعهم كلُّ الأحرارِ في هذهِ الأمَّةِ يستعدُّون لإحياءِ المولدِ النبويِّ الشريفِ، ذِكرى ميلادِ مَن جعلَ للعربِ اسمًا وتاريخًا وهُويَّةً، فوَحَّدَهم في أمَّةٍ إسلاميَّةٍ واحدةٍ، وقادَهم بعونِ اللهِ إلى العِزَّةِ والقوَّةِ والانتصارِ، وأوصاهم بنُصرةِ المظلومِ والوقوفِ في وجهِ أعداءِ الأمَّةِ وعدمِ موالاتِهم".

وذكّر البيان بالآية القرآنية الكريمة: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ}.

وختم: "مستمرُّون في تأديةِ واجباتِنا الدينيَّةِ والأخلاقيَّةِ والإنسانيَّةِ تجاهَ إخوانِنا في غزَّةَ حتَّى رفعِ الحصارِ عنهم ووقْفِ العدوانِ عليهم. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير.. عاشَ اليمنُ حرًّا عزيزًا مستقلًّا.. والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة".

فلسطين المحتلة اليمن القوات المسلحة اليمنية قطاع غزة
