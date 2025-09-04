خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللدّ في يافا المحتلة بصاروخ "ذو الفقار"

2025-09-04 09:54
25

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد العدو الصهيوني استهدفت مطارَ اللُّدِّ (المسمى بـ"بن غوريون") في منطقةِ يافا المحتلّةِ بصاروخٍ باليستيٍّ من نوعِ "ذو الفقارِ"، مؤكدة فشلْ منظومات العدو في اعتراض الصاروخ الذي وصل إلى هدفه.

وجاء في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الخميس 04 أيلول/سبتمبر 2025: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ "الإسرائيليِّ" على بلدِنا.. نفذتِ القوّةُ الصاروخيّةُ في القواتِ المسلّحةِ اليمنيّةِ عمليّةً عسكريّةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِّ في منطقةِ يافا المحتلّةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوعِ "ذو الفقارِ"".

وأكد البيان أن "صاروخ "ذو الفقارِ" وصل إلى هدفِه بفضلِ اللهِ وفشلتْ كلُّ المنظوماتِ الاعتراضيّةِ "الإسرائيليّةِ" والأميركيّةِ في اعتراضِه، وتسبّبَ في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ وتعليقِ حركةِ المطارِ".

وأضاف: "أنَّ الموقفَ العربيَّ والإسلاميَّ المتخاذلَ من بعضِ الدولِ والمتواطئَ والمشاركَ من دولٍ أخرى ليشجّعُ العدوَّ على المضيِّ قدمًا في تنفيذِ مخطّطِه الإجراميِّ الوحشيِّ بتشديدِ الحصارِ وتوسيعِ العدوانِ، وهو ما سيؤدّي إلى تفاقمِ المجاعةِ وتزايدِ أعدادِ الضحايا".

وشددت القوات المسلحة اليمنية على "أنَّ ما يتعرّضُ له شعبُنا الفلسطينيُّ المظلومُ في غزّةَ، ليحتّمُ على كافةِ الشعوبِ ضرورةَ التحرّكِ وكسرَ كافةِ القيودِ تأدية للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ في إنهاءِ هذه الجريمةِ غيرِ المسبوقةِ في تاريخِنا المعاصرِ، فالجميعُ تقعُ عليه المسؤوليةُ ولا يسقطُ الواجبُ إلا بتأديتِه".

واختتمت القوات المسلحة اليمنية مجددة التأكيد على أن اليمنيّين "مستمرّون في إسنادِهم لغزّةَ حتى وقفِ العدوانِ عليها ورفعِ الحصارِ عنها.. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني اليمن القوات المسلحة اليمنية مطار قطاع غزة
