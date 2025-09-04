أشارت صحيفة "معاريف" الصهيونية إلى أنّ هناك "أزمة خطيرة تهدد مدينة "كريات شمونة"، والمطلة ومستوطنات الحدود في إصبع الجليل. منذ اندلاع الحرب، لم يعد عشرات بالمئة من السكان إلى منازلهم، أُغلق العديد من الأعمال التجارية أو عُرض للبيع، والمنطقة كلها تعاني من ضائقة اقتصادية واجتماعية".

وأضافت: "على خلفية ذلك، قُدّمت ورقة موقف تدعو إلى تطبيق إعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة (18%) على كامل المنطقة -على غرار نموذج إيلات- بهدف إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، وتعزيز الصمود الاجتماعي، وتشجيع الهجرة الإيجابية إلى المنطقة"، مشيرةً إلى أنّه "وفق الاقتراح، يشمل الإعفاء جميع التجمعات السكنية في المنطقة: من كريات شمونة والمطلة وصولًا إلى "كيبوتسات مفوئوت حرمون" والجليل الأعلى، بما في ذلك مستوطنات الحدود مع لبنان، ولمنع أي استغلال سيُطبَّق الإعفاء ضمن حدود جغرافية واضحة ويرافقه إنشاء نقاط مراقبة على الطرق الرئيسية".

وأردفت الصحيفة: "تُشير الوثيقة إلى أن للإعفاء مزايا واضحة: سيمنح دفعة تشجيعية فورية للشركات المتعثرة، يقلل تكاليف المعيشة، يعزز السياحة والزراعة والصناعة المحلية، ويشجع عودة العائلات التي غادرت الشمال"، لافتةً إلى أنّه "يقف وراء الاقتراح اثنان: صموئيل ملول، من مواليد "كريات شمونة" وعمل سابقًا رئيسًا للمدينة، والعميد احتياط مائير مستاي، رئيس سابق للواء الاتصالات والأمن السيبراني في ذراع البر في الجيش "الإسرائيلي"، ومبادِر مشروع "حان وقت الجليل" ومن سكان "كيبوتس شامير"".

وأشارت "معاريف" إلى أنّه "وفقًا للمبادرين، لم يلقَ الاقتراح آذانًا صاغية في أروقة الكنيست. وبحسب ادعائهم، بعض أعضاء الكنيست "رفضوا" الاقتراح بحجة أن نموذج "إيلات" قد يُلغى، وليس فقط أنه لا ينبغي نسخه إلى الشمال. وحذروا: "شعور الإهمال يزداد، وكأن الشمال غير مرئي في نظر صناع القرار""، ولفتت الصحيفة إلى أنّه "مع ذلك، يصرّون على أن الخطوة استراتيجية ووطنية: "ترك الشمال أمر غير مقبول. هذه خطوة صهيونية من الطراز الأول، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد والمجتمع و"الأمن" لدولة "إسرائيل" (الكيان) على حدودها الشمالية"".

وختمت الصحيفة: "ملول قال: "الوضع في "كريات شمونة" مأساوي، كل الخطط لإعادة إعمار الشمال منفصلة عن الواقع، لم تُدرَج أي خطة لإعادة السكان أو للإبقاء على الموجودين منهم. لهذا قدمنا ورقة الموقف هذه. نحن ندعو الحكومة للتفكير خارج الصندوق، التفكير التقليدي لن يغير الواقع هنا"".



