خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي سماعة طبية تشخص أمراض القلب في 15 ثانية

عين على العدو

عين على العدو

"كان": تكلفة احتلال غزة تتجاوز 7 مليارات دولار

2025-09-04 10:28
52

يدفع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نحو خيار احتلال غزة بذريعة إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حركة حماس، وسط تشكيك من معارضين ومسؤولين سابقين وحتى من الجيش الذي اعتبر العملية خطرًا على حياة الأسرى، بينما تشير التقديرات إلى أن تكلفة العملية تتجاوز الـ 7 مليارات دولار. 

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث الرسمية "كان" "إن تكلفة عملية احتلال مدينة غزة تصل إلى ما بين 20 و25 مليار شيكل (5.9 – 7.3 مليارات دولار)، وفقًا للتقديرات".

ولفتت إلى أن المعنيين في مكتب من يسمى رئيس مجلس الأمن القومي ووزارة المالية يناقشون منذ أيام الحاجة لزيادة الميزانية الأمنية على خلفية "العملية" (العدوان)، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تزيد الحكومة الميزانية الأمنية، وقد تُجرى تخفيضات في وزارات أخرى".

وقالت: "يوم الثلاثاء، جنّد الجيش "الإسرائيلي" أكبر دفعة من جنود الاحتياط، كجزء من التحضيرات لعملية "عربات جدعون" لاحتلال مدينة غزة، وأكثر من 35 ألف جندي احتياطي: خمسة ألوية قتالية، قيادات، دعم قتالي، عناصر استخبارات، سلاح الجو، ضباط في المقر واللوجستيك".

وأضافت "كان": "في الأسابيع القادمة، سينضم إليهم نحو 25 ألف جندي احتياطي إضافي، وبذلك، سيشارك في "العملية" العسكرية لاحتلال غزة حوالى 60 ألف جندي احتياطي".

وأكدت أن "تجنيد الاحتياط اليوم يأتي في ظل خلافات بين المستوى السياسي وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، الذين أعربوا عن رغبتهم في التوصل إلى "صفقة""، مشددة على أن ""إسرائيل" على أعتاب مرحلة جديدة في الحرب على غزة، في واحدة من العمليات الأكثر جدلًا منذ بداية الحرب قبل نحو عامين".

الكلمات المفتاحية
غزة بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
تصاعد الاحتجاجات في
تصاعد الاحتجاجات في "إسرائيل".. مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة الأسرى
عين على العدو منذ ساعتين
لواء احتياط في الجيش
لواء احتياط في الجيش "الإسرائيلي": إعادة احتلال غزة قد يكون كارثة كبيرة
عين على العدو منذ 4 ساعات
اتفاق الغاز مع مصر يثير جدلًا واسعًا في كيان العدو 
اتفاق الغاز مع مصر يثير جدلًا واسعًا في كيان العدو 
عين على العدو منذ 4 ساعات
"إسرائيل هيوم": تحذيرات من تصعيد مرتقب في الضفة
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
عربي ودولي منذ ساعتين
تصاعد الاحتجاجات في
تصاعد الاحتجاجات في "إسرائيل".. مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة الأسرى
عين على العدو منذ ساعتين
"القسّام" تُطلق عمليات "عصا موسى" ردًا على "عربات جدعون 2" 
فلسطين منذ 3 ساعات
لواء احتياط في الجيش
لواء احتياط في الجيش "الإسرائيلي": إعادة احتلال غزة قد يكون كارثة كبيرة
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة