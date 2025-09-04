تُوّج فريق القائد الشهيد الحاج ابراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بفوزه بالمركز الأول، في دورة كأس الشهيد السيّد حسن نصر الله لكرة القدم، في حين حلّ فريق القائد الشهيد الحاج علي كركي (الحاج أبو الفضل) بالمركز الثاني.

واختتمت الدورة باحتفال حضره: مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، عضوا لجنة العلاقات في القطاع الحاج أحمد جبيلي والحاج محمد كوثراني، رئيس بلدية بنعفول الحاج توفيق الرز، نائب الرئيس الحاج سعد بدوي، المسؤول الرياضي لحزب الله في قطاع صيدا الحاج سمير ناصر، مسؤول شعبة بنعفول الحاج محمد كحيل، مسؤول شعبة بنعفول في حركة أمل الحاج صلاح عبد النبي، مختارا بنعفول حسين عبد النبي وعلي عيسى وفعاليات اجتماعية وإعلامية وحشد من المشجعين والأهالي.

استمرت الدورة 8 أيام، وشارك فيها 12 فريقًا من البلدة والجوار.

