قال وزير العمل الدكتور محمد حيدر على منصة "إكس": "غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو "الإسرائيلي" يبعث رسالته الدموية بقصف المدنيين وقتلهم، كأنه يقول: لست معنيًا بقراراتكم ولا بوساطاتكم"، مضيفًا: "هنا نسأل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟ ألم يحن الوقت لوحدة لبنانية بوجه غطرسته؟ وأين المواقف الرسمية أمام الدماء؟ إذا لم نفكر بكل ذلك، نسقط، أفرادً ومجتمعًا… "فأنا أفكر، إذًا أنا موجود"".

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أكد حيدر أنه إلى الآن لا قرار أو نقاش للانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة في موضوع معين، وليس بالحكومة ككل، مشيرًا إلى أن الإعلام يطرح مسأل استقالة الوزارء الشيعة من الحكومة، مشددًا على أن هذا الموضوع ليس مطروحًا على الطاولة حاليًا، مجددًا التأكيد على كلمة "حاليًا".

وتابع: "كل خطوة نقوم بها مرتبطة بالموضوع المطروح، والزمن الذي طُرح فيه"، مردفًا: "يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وصريح".

وشدد على أنه: "إذا كان العدو غير ملتزم، فنحن في حل من أي نقاش"، لافتًا إلى أن: "أهداف الورقة الأميركية غير متكاملة ولا يمكن أن تنفذ كما هي مطروحة".

وإذ قال: "ليس لدينا أي شك بعقيدة أو قدرة أو نية الجيش اللبناني"، أكد في المقابل أن: "قدراته العسكرية لا تؤمّن الدفاع عن لبنان في هذه المرحلة، وهو بحاجة إلى الدعم".





