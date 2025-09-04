خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي قمة شنغهاي 2025: إعلان عن عالم جديد يتشكل

لبنان

حيدر: غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح وفي المساء كان العدو يبعث رسالته
لبنان

حيدر: غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح وفي المساء كان العدو يبعث رسالته

2025-09-04 13:06
وزير العمل: موضوع استقالتنا من الحكومة غير مطروح حاليًا ولا قرار بالانسحاب من الجلسة
81

قال وزير العمل الدكتور محمد حيدر على منصة "إكس": "غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو "الإسرائيلي" يبعث رسالته الدموية بقصف المدنيين وقتلهم، كأنه يقول: لست معنيًا بقراراتكم ولا بوساطاتكم"، مضيفًا: "هنا نسأل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟ ألم يحن الوقت لوحدة لبنانية بوجه غطرسته؟ وأين المواقف الرسمية أمام الدماء؟ إذا لم نفكر بكل ذلك، نسقط، أفرادً ومجتمعًا… "فأنا أفكر، إذًا أنا موجود"".

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أكد حيدر أنه إلى الآن لا قرار أو نقاش للانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة في موضوع معين، وليس بالحكومة ككل، مشيرًا إلى أن الإعلام يطرح مسأل استقالة الوزارء الشيعة من الحكومة، مشددًا على أن هذا الموضوع ليس مطروحًا على الطاولة حاليًا، مجددًا التأكيد على كلمة "حاليًا". 

وتابع: "كل خطوة نقوم بها مرتبطة بالموضوع المطروح، والزمن الذي طُرح فيه"، مردفًا: "يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وصريح".

وشدد على أنه: "إذا كان العدو غير ملتزم، فنحن في حل من أي نقاش"، لافتًا إلى أن: "أهداف الورقة الأميركية غير متكاملة ولا يمكن أن تنفذ كما هي مطروحة".

وإذ قال: "ليس لدينا أي شك بعقيدة أو قدرة أو نية الجيش اللبناني"، أكد في المقابل أن: "قدراته العسكرية لا تؤمّن الدفاع عن لبنان في هذه المرحلة، وهو بحاجة إلى الدعم".


 

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية وزير العمل محمد حيدر
إقرأ المزيد
المزيد
#فيق_يا_نواف.. انتقادات لصمت رئيس الحكومة عن الاعتداءات
#فيق_يا_نواف.. انتقادات لصمت رئيس الحكومة عن الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب
لبنان منذ ساعتين
"قولنا والعمل" تحتفي بالمولد النبوي وأسبوع الوحدة بمهرجان دعا إلى التلاقي ونبذ الفتنة
لبنان منذ ساعتين
حيدر: غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح وفي المساء كان العدو يبعث رسالته
حيدر: غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح وفي المساء كان العدو يبعث رسالته
لبنان منذ 3 ساعات
58.2% من اللبنانيين لا يؤيدون تسليم السلاح
58.2% من اللبنانيين لا يؤيدون تسليم السلاح
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
مطالبة
مطالبة "سلطة دمشق" بالموقوفين الإرهابيين في لبنان تعبّر عن هويتها الرسمية
مقالات منذ ساعتين
حيدر: غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح وفي المساء كان العدو يبعث رسالته
حيدر: غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح وفي المساء كان العدو يبعث رسالته
لبنان منذ 3 ساعات
58.2% من اللبنانيين لا يؤيدون تسليم السلاح
58.2% من اللبنانيين لا يؤيدون تسليم السلاح
لبنان منذ 4 ساعات
التعبئة الرياضية لحزب الله تختتم دورة الشهيد الأسمى بكرة القدم في بنعفول 
التعبئة الرياضية لحزب الله تختتم دورة الشهيد الأسمى بكرة القدم في بنعفول 
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة