أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) سلسلة عمليات تحت اسم "عصا موسى" ردًا على عملية "عربات جدعون 2" "الإسرائيلية" العدوانية الهادفة لاحتلال مدينة غزّة.

وقال مصدر في كتائب القسام إنّ باكورة عمليات المقاومة كانت في حيّ الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزّة، بعد إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" إطلاق عمليته العسكرية. وأوضح أنّ: "العدو شاهد عيانًا حجم الجاهزية والاستعداد لمقاتلي القسام، وما هذا إلا غيضٌ من فيضِ ما ينتظره في غزّة".

وفي السياق، وضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"، استهدفت كتائب القسّام آليات العدوّ في مدينة جباليا شمال قطاع غزّة.

وعرض الإعلام العسكري للكتائب مشاهد توثق استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "ياسين 105" وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي، إذافة إلى استهداف عدد من الآليات بقذائف "ياسين 105" والأسلحة الرشاشة.

ويوم أمس الأربعاء أيضًا، أعلنت كتائب القسام أنّها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" وآلياته في موقع الحاج فضل جنوب حيّ الزيتون في مدينة غزّة.

وتستمر فصائل المقاومة في غزّة في تنفيذ العمليات ضدّ قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وآلياته، خاصة في مدينة غزّة، والتي يخطط جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للهجوم عليها وفقًا للعملية العسكرية "عربات جدعون 2".

هذا؛ وقد بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في الشهر الماضي، هجومًا واسعًا على حيّ الزيتون تخلّله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زامير قال، خلال جولة في مدينة غزّة، إنّ: "الجيش بدأ المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" في غزّة لتحقيق أهداف الحرب. وأضاف زامير أنّ إعادة الأسرى مهمّة أخلاقية ووطنية، والجيش سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتّى هزيمتها.

