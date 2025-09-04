خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي 21 ألف طفل في غزّة يعانون إعاقات منذ بدء الحرب

فلسطين

فلسطين

"القسّام" تُطلق عمليات "عصا موسى" ردًا على "عربات جدعون 2" 

2025-09-04 13:17
51

أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) سلسلة عمليات تحت اسم "عصا موسى" ردًا على عملية "عربات جدعون 2" "الإسرائيلية" العدوانية الهادفة لاحتلال مدينة غزّة.

وقال مصدر في كتائب القسام إنّ باكورة عمليات المقاومة كانت في حيّ الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزّة، بعد إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" إطلاق عمليته العسكرية. وأوضح أنّ: "العدو شاهد عيانًا حجم الجاهزية والاستعداد لمقاتلي القسام، وما هذا إلا غيضٌ من فيضِ ما ينتظره في غزّة".

وفي السياق، وضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"، استهدفت كتائب القسّام آليات العدوّ في مدينة جباليا شمال قطاع غزّة.

وعرض الإعلام العسكري للكتائب مشاهد توثق استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "ياسين 105" وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي، إذافة إلى استهداف عدد من الآليات بقذائف "ياسين 105" والأسلحة الرشاشة.

ويوم أمس الأربعاء أيضًا، أعلنت كتائب القسام أنّها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" وآلياته في موقع الحاج فضل جنوب حيّ الزيتون في مدينة غزّة.

وتستمر فصائل المقاومة في غزّة في تنفيذ العمليات ضدّ قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وآلياته، خاصة في مدينة غزّة، والتي يخطط جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للهجوم عليها وفقًا للعملية العسكرية "عربات جدعون 2".

هذا؛ وقد بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في الشهر الماضي، هجومًا واسعًا على حيّ الزيتون تخلّله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زامير قال، خلال جولة في مدينة غزّة، إنّ: "الجيش بدأ المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" في غزّة لتحقيق أهداف الحرب. وأضاف زامير أنّ إعادة الأسرى مهمّة أخلاقية ووطنية، والجيش سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتّى هزيمتها.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة كتائب القسام
إقرأ المزيد
المزيد
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
فلسطين منذ ساعتين
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
21 ألف طفل في غزّة يعانون إعاقات منذ بدء الحرب
21 ألف طفل في غزّة يعانون إعاقات منذ بدء الحرب
فلسطين منذ 3 ساعات
"القسّام" تُطلق عمليات "عصا موسى" ردًا على "عربات جدعون 2" 
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
فلسطين منذ ساعتين
#فيق_يا_نواف.. انتقادات لصمت رئيس الحكومة عن الاعتداءات
#فيق_يا_نواف.. انتقادات لصمت رئيس الحكومة عن الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب
لبنان منذ ساعتين
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
عربي ودولي منذ ساعتين
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة