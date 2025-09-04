خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تصاعد الاحتجاجات في "إسرائيل".. مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة الأسرى

2025-09-04 13:42
44

تتواصل الاعتصامات في عدة مواقع في الأراضي المحتلة، للمطالبة بإنهاء الحرب في غزّة والتوصل لـ"صفقة" تُطلق سراح الأسرى.

وقد تجمّع المحتجون أمام "الكنيست" والمكتبة الوطنية، ومقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

وفي هذا السياق، أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" بأنّ متظاهرين قطعوا شارعًا رئيسيًا جنوب "تل أبيب"، مطالبين بإيقاف الحرب على غزّة والعمل على إعادة الأسرى "الإسرائيليين".

وذكرت وسائل إعلام العدو أنّ المستوطنين أغلقوا الشارع المركزي الواصل بين القدس و"تل أبيب"، داعين إلى إبرام صفقة تبادل تضمن عودة الأسرى.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" إنّ "نتنياهو يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل في غزّة لتحقيق مصالحه السياسية والاستمرار في الحكم".

وطالبت عائلات الأسرى، نتنياهو، باتّخاذ "قرار شجاع يتمثل في وقف الحرب وإبرام صفقة شاملة تضمن عودة جميع الأسرى".

وتصاعدت موجة الاحتجاجات والتظاهرات "الإسرائيلية" المطالبة بإبرام "صفقة" تبادل وإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وسط اتهامات لنتنياهو بإرسال جنوده للموت في غزّة، وتعريض حياة الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة إلى الموت أيضًا.

