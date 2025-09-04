أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول 84 شهيدًا، و338 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس 04 أيلول/سبتمبر 2025: "إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا منتظري المساعدات بلغ 17 شهيدًا و174 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة".

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,699 شهيدًا و 49,542 إصابة، في حين أضيف عدد 401 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتها اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,231 شهيدًا و 161,583 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العديد من جثامين الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

