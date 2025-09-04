خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة

فلسطين

84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
فلسطين

84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة

2025-09-04 14:08
42

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول 84 شهيدًا، و338 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس 04 أيلول/سبتمبر 2025: "إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا منتظري المساعدات بلغ 17 شهيدًا و174 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة".

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,699 شهيدًا و 49,542 إصابة، في حين أضيف عدد 401 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتها اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,231 شهيدًا و 161,583 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العديد من جثامين الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة وزارة الصحة الجيش الاسرائيلي قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
فلسطين منذ ساعتين
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
21 ألف طفل في غزّة يعانون إعاقات منذ بدء الحرب
21 ألف طفل في غزّة يعانون إعاقات منذ بدء الحرب
فلسطين منذ 3 ساعات
"القسّام" تُطلق عمليات "عصا موسى" ردًا على "عربات جدعون 2" 
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
فلسطين منذ ساعتين
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
عربي ودولي منذ ساعتين
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
84 شهيدًا و338 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
تصاعد الاحتجاجات في
تصاعد الاحتجاجات في "إسرائيل".. مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة الأسرى
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة