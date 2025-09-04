خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
فلسطين

 أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

2025-09-04 14:27
52

أعلنت مؤسسات الأسرى في فلسطين المحتلة، ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين غير المحكومين.

وأوضحت المؤسسات، في بيان أمس الأربعاء، أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025، بلغ أكثر من 11,100.

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

وأفادت المؤسسات بأنّ من بين المعتقلين (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، وأكثر من 400 طفل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "مقاتلين غير شرعيين".

وبيّنت الإحصائية أنّ المعتقلين المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، بلغ عددهم (2,662) معتقلًا.

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين)، كما لا يشمل هذا التصنيف أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسورية.

