أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، أنّ "سفير أستراليا قد غادر إيران"، موضحًا أنًه وفقًا للأعراف وقوانين الحقوق الدبلوماسية وكَرَد على الإجراء الأسترالي، فإنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد خفّضت، في المقابل، مستوى البعثة الدبلوماسية الأسترالية في إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بقائي قوله، الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "إجراء الحكومة الأسترالية المتمثل في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مُبرَّر"، مضيفًا: "إنّنا لا نرّحب بخفض مستوى العلاقات؛ لأنّنا نرى أنّه لم يكن هناك أيّ دليل ومسوّغ لهذا العمل، بل إنّه يُلقي بظلاله على العلاقات بين الشعبَيْن".

وفيما أشار إلى أنّ "القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في (العاصمة الأسترالية) كانبيرا ما زال يعمل"، قال بقائي: "على الرغم من القيود المستحدَثة للسفارة، فإنّنا نسعى إلى تقديم الخدمات القنصلية اللازمة للجالية الإيرانية المقيمة في أستراليا".

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "تهمة "معاداة السامية" ضد إيران هي تهمة مثيرة للسخرية ولا أساس لها".

