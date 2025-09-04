خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "أطباء بلا حدود": فلسطينيو الضفة الغربية يواجهون تهجيرًا جماعيًّا من الاحتلال 

إيران

بقائي: سفير أستراليا غادر إيران
إيران

بقائي: سفير أستراليا غادر إيران

2025-09-04 17:23
53

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، أنّ "سفير أستراليا قد غادر إيران"، موضحًا أنًه وفقًا للأعراف وقوانين الحقوق الدبلوماسية وكَرَد على الإجراء الأسترالي، فإنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد خفّضت، في المقابل، مستوى البعثة الدبلوماسية الأسترالية في إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بقائي قوله، الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "إجراء الحكومة الأسترالية المتمثل في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مُبرَّر"، مضيفًا: "إنّنا لا نرّحب بخفض مستوى العلاقات؛ لأنّنا نرى أنّه لم يكن هناك أيّ دليل ومسوّغ لهذا العمل، بل إنّه يُلقي بظلاله على العلاقات بين الشعبَيْن".

وفيما أشار إلى أنّ "القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في (العاصمة الأسترالية) كانبيرا ما زال يعمل"، قال بقائي: "على الرغم من القيود المستحدَثة للسفارة، فإنّنا نسعى إلى تقديم الخدمات القنصلية اللازمة للجالية الإيرانية المقيمة في أستراليا".

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "تهمة "معاداة السامية" ضد إيران هي تهمة مثيرة للسخرية ولا أساس لها".

الكلمات المفتاحية
الخارجية الايرانية استراليا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
إيران منذ دقيقة
مسؤول إيراني: بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجال الطاقة
مسؤول إيراني: بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجال الطاقة
إيران منذ 3 ساعات
قائد مقر خاتم الأنبياء: القوات الإيرانية أكثر استعدادًا مما كانت قبل الحرب الأخيرة
قائد مقر خاتم الأنبياء: القوات الإيرانية أكثر استعدادًا مما كانت قبل الحرب الأخيرة
إيران منذ 3 ساعات
وزير الدفاع الإيراني: منظمة شنغهاي مرشّحة لتشكيل تحالفات أمنية مؤثرة في المستقبل
وزير الدفاع الإيراني: منظمة شنغهاي مرشّحة لتشكيل تحالفات أمنية مؤثرة في المستقبل
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
إيران منذ دقيقة
النازحون الصهاينة بين الفنادق والشقق المؤقتة… العودة مؤجلة
النازحون الصهاينة بين الفنادق والشقق المؤقتة… العودة مؤجلة
عين على العدو منذ ساعة
مسؤول إيراني: بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجال الطاقة
مسؤول إيراني: بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجال الطاقة
إيران منذ 3 ساعات
قائد مقر خاتم الأنبياء: القوات الإيرانية أكثر استعدادًا مما كانت قبل الحرب الأخيرة
قائد مقر خاتم الأنبياء: القوات الإيرانية أكثر استعدادًا مما كانت قبل الحرب الأخيرة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة