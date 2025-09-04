خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"أطباء بلا حدود": فلسطينيو الضفة الغربية يواجهون تهجيرًا جماعيًّا من الاحتلال 

2025-09-04 17:29
34

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنّ "الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون تهجيرًا جماعيًّا قسرًا على يد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه، ما يزيد من خطر التطهير العرقي في الأراضي المحتلة".

وأفادت المنظمة، في بيان، الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، بأنّ "سياسات "إسرائيل" القائمة على ضم الأراضي في الضفة الغربية تشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أنّ فِرَقها "شهدت، خلال عام 2025، سياسات وممارسات صُمِّمَت بوقاحة لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، ومنع أيّ إمكان للعودة".

وشدّدت على أنّ "إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون".

كما حثَّت المنظمة الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على "ممارسة ضغوط جادَّة لوقف الممارسات التي تضرُّ بالفلسطينيين وتُهجّرهم، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني".

