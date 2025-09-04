رأى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية؛ العميد عزيز نصير زاده، أن منظمة شنغهاي للتعاون تمتلك قابلية التوسّع في مهامها لتشكيل تحالفات أمنية فاعلة ومؤثرة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية، والطريق الذي تسلكه المنظمة حاليًّا.

تصريحات العميد نصير زاده جاءت في سياق استعراضه لنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين، والتي استمرت أربعة أيام، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك في مراسم الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشار نصير زاده الذي كان ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس، إلى أن محادثات أمنية ودفاعية جرت على هامش القمة بين مسؤولين إيرانيين وعدد من نظرائهم في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وأضاف أن المنظمة التي تركّز حاليًّا على مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، تسير نحو توسيع دائرة نشاطاتها، مشيرًا إلى أن السياق الدولي المتغير، والتقارب بين الدول الأعضاء، قد يفتح الباب أمام إطلاق تحالفات أمنية أوسع وأكثر تأثيرًا في المشهد العالمي.

وكانت زيارة الرئيس بزشكيان إلى الصين قد شكّلت أول حضور خارجي له منذ توليه منصب الرئاسة، وعبّرت عن النهج الإستراتيجي لطهران في تعزيز علاقاتها مع الشرق، في مواجهة التحديات الغربية وسياسات العزل والضغِط القصوى التي تحاول واشنطن فرضها.

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم في عضويتها قوى إقليمية كبرى، مثل الصين وروسيا وإيران والهند، وتُعدّ منصة مهمّة لمواجهة السياسات الأحادية، وتعزيز التعدّدية القطبية في النظام الدولي.

