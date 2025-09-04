قال قائد مقر خاتم الأنبياء؛ اللواء علي عبد اللهي، إنّ "القوات المسلحة الإيرانية هي أكثر استعدادًا ممّا كانت عليه قبل الحرب المفروضة مؤخّرًا"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025.

وأضاف اللواء عبد اللهي، في تهنئته الإيرانيين والأمة الإسلامية بحلول ذكرى مولد النبي محمد (ص) وبدء "أسبوع الوحدة"، أنّ "الوحدة المقدَّسة التي تحقَّقت في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا بيقظة وذكاء الشعب الإيراني البطل والمتماسك، وكذلك فترة الدفاع المقدَّس التي استمرّت 8 سنوات والمؤامرات المتنوّعة ضد البلاد، لم تُفشِل فقط الأعداء الصهاينة والأميركيين في تحقيق أهدافهم العدائية ضد البلاد، بل أظهرت للعالم أيضًا مظهرًا رائعًا ودائمًا للتضامن الوطني الإيراني".

وأضاف: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسترشِدةً بتعاليم القرآن الكريم والإسلام المُلهِمة والمُوحِّدة، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (حفظه الله)، واستنادًا إلى واجباتها الأساسية، على أهبة الاستعداد دائمًا لحماية هوية البلاد وأمنها القومي ومكتسبات الثورة الإسلامية".

وتابع قوله: "إنّها (القوات الإيرانية) أكثر استعدادًا ممّا كانت عليه قبل الحرب المفروضة الأخيرة، وحققت إنجازات أعلى وأعظم. يجب ألّا يقلق الشعب الإيراني العزيز بشأن المستقبل".

ونبّه قائد مقر خاتم الأنبياء إلى أنّ "العدو يحاول تأجيج الأجواء في البلاد عبر الحرب النفسية والإعلامية، في حين يواجه هو نفسه مشاكل عديدة في مجالات مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

