أعلن الرئيس التنفيذي لـ"شركة إدارة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية" (تافانير)، مصطفى رجبي مشهدي، عن "بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية" في مشاريع الطاقة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن رجبي مشهدي قوله، الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025: "بدأ تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجالات التحوُّل الذكي، ومعدّات مفاتيح الغاز، وبناء محطّات التخزين، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، كما تمَّ تفعيل بعض خطوط الإنتاج داخل إيران".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكّد، خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين قبل يومين، أنّ "إيران تُولي أهمية بالغة للعلاقات بين البلدين، وستتمسَّك بصداقتها مع الصين وتعمِّق تعاونها معها مهما تغيَّرت الظروف الدولية".

من جهته، أعلن الرئيس الصيني عن "استعداد الصين لمواصلة صداقتها مع إيران، وتعميق الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة والتواصل والاتصالات".

كما أعلن عن أنَّ "الصين مستعدَّة أيضًا للعمل مع إيران لدفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما على مسار مستقر وطويل الأمد".

