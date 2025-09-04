بارك قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي "للشعب اليمني العظيم ولكل المحتفين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف في مختلف أنحاء العالم"، مؤكدًا أن "هذه المناسبة العظيمة لا مثيل لها، وأنها غيَّرت وجهَ التاريخ وأرست دعائم الحق".

وفي خطاب له اليوم الخميس 4/9/2025، في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيّا السيد الحوثي الشعب اليمني قائلًا: "يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار ويا شعب المحبة والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

وأكد أن إحياء الشعب اليمني للمولد النبوي الشريف بهذا الزخم المستمر والمتصاعد والكبير منذ قرون لا مثيل له في أي بلد آخر، وأنه شاهد على قول النبي صلى الله عليه وآله: "الإيمان يمان والحكمة يمانية".

ورحب السيد الحوثي بالمشاركين من الجاليات العربية والإسلامية في ذكرى المولد النبوي، مشيرًا إلى أن "إحياء هذه المناسبة في اليمن يعكس عرفانًا بالنعمة وشكرًا لله، وفرحًا وابتهاجًا بفضله ورحمته".

وشدد على أن الشعب اليمني، من خلال احتفاله السنوي بالمولد النبوي، يعبّر عن تمسكه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وإحباط كل المساعي الرامية إلى فصل الأمة عن نبيها.

وفي سياق حديثه عن دور المناسبة في تعزيز إيمان ووعي وثبات المسلمين، أوضح السيد الحوثي أن "هذه المناسبة المباركة تشكل موسمًا لتعزيز الإيمان والوعي والعزم والثبات، وفرصة للإحسان والمبرات"، مؤكدًا أن "الشعب اليمني يستلهم منها دروس الحرية والاستقلال انطلاقًا من هويته الإيمانية".

وفي السياق العام أكد السيد الحوثي أن "الخطر الأكبر الذي يهدد الأمة الإسلامية هو استمرارها في وضعية التخاذل والانحراف عن مبادئها، وهو ما يؤدي بها إلى الهلاك".

ولفت إلى أن "طريق النجاة لا يكون إلا بتحمل المسؤولية في الجهاد ودفع خطر اليهود وفسادهم وإجرامهم"، موضحًا أن "الإعراض عن القرآن الكريم وعن الاهتداء والاقتداء بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو السبب الرئيس في انحدار الأمة".

وأشار إلى أن كل "الخيارات والبدائل التي تمسكت بها الأمة بعيدًا عن القرآن والرسول قد فشلت وأوصلتها إلى طريق مسدود"، متسائلًا: "لماذا لا تجرب الأمة العودة إلى الاهتداء بالقرآن والرسول؟"

وقال: "الإسلام دين لا يقبل الهزيمة، بل هو مشروع انتصار لأمة تهتدي بنوره وتتحرك على أساسه"، مؤكدًا أن "جميع القوى التي حاربت الإسلام هُزمت وفشلت رغم امتلاكها لإمكانات مادية وعسكرية هائلة، وفي مقدمتها اليهود الذين عُرفوا بالمكر والدهاء والخداع".

الكلمات المفتاحية