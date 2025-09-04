خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزير الصحة يتواصل مع بلدية أنصارية: دعمٌ لصمود الأهالي في وجه العدوان
وزير الصحة يتواصل مع بلدية أنصارية: دعمٌ لصمود الأهالي في وجه العدوان

2025-09-04 19:04
أجرى وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، اتصالاً برئيس بلدية أنصارية، السيد عباس فقيه، وذلك بحضور نائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وخلال الاتصال، تم التباحث في الأوضاع العامة في البلدة، واحتياجاتها الصحية والإنمائية، وآخر المستجدات الميدانية، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المنطقة من قبل العدو "الإسرائيلي".

وأكد الوزير ناصر الدين دعمه الكامل للمجلس البلدي وأهالي البلدة، مشددًا على أهمية تعزيز صمود الأهالي ووحدة الصف في مواجهة الاعتداءات الغاشمة، كما عبّر عن استنكاره الشديد للعدوان "الإسرائيلي"، مؤكدًا استعداد الوزارة لتأمين كل ما من شأنه أن يسهم في دعم البلدة على المستويات الصحية والإنسانية.

وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قبل المجلس البلدي وأهالي أنصارية، الذين عبّروا عن امتنانهم لموقف الوزير، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تركت أثرًا طيبًا ورسّخت روح التكافل والتضامن الوطني في مواجهة التحديات.

وأكد المجلس البلدي في بيان له، أن "هذا التواصل من قبل معالي الوزير يعكس حرصًا وطنيًا صادقًا على متابعة شؤون الناس ومساندتهم في الأوقات الحرجة، وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا والمنطقة".

لبنان أنصارية ركان ناصر الدين
