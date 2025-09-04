خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
إيران

وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 

2025-09-04 21:45
وفد من حماس التقى عراقتشي في الدوحة: بحث التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني على غزة
56

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في غزة بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة.
 
واستعرض اللقاء، بحسب بيان لحركة حماس، "التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وجرائم التجويع والقتل بكل الطرق الوحشية، وكذلك المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها وضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى المبارك".

وبحث الجانبان، "الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود كريمة من الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة الحركة بهذا الصدد".

كما بحث اللقاء العدوان الصهيوني على الجمهورية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي، وتأثيراته على الصراع مع الاحتلال وعلى المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودور الجمهورية الإسلامية بهذا الصدد.

وأكد أن الاحتلال الصهيوني هو عدو الأمة وعدو الإنسانية، و"لقد تأكد هذا المعنى بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة قطر ايران عباس عراقتشي
