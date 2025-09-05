خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

عربي ودولي

عراقتشي خلال لقائه وفد حماس في الدوحة: موقفنا ثابت أزاء القضية الفلسطينية
عربي ودولي

عراقتشي خلال لقائه وفد حماس في الدوحة: موقفنا ثابت أزاء القضية الفلسطينية

2025-09-05 10:02
66

عقد وفد قيادي من حركة حماس لقاءً مع وزير الخارحية الإيراني عباس عراقتشي، في الدوحة، يوم أمس الخميس (4 أيلول 2025)، واستعرض معه مواصلة الاحتلال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم التجويع والقتل بكل الطرق الوحشية، وكذلك المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها، وضم الضفة الغربية، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وبحث الجانبان الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة حماس بهذا الصدد. كما بحث اللقاء العدوان "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي، وتأثيراته في  الصراع مع الاحتلال، وعلى المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني أكّد، خلال الاجتماع، موقف إيران الثابت أزاء القضية الفلسطينية، ودور الجمهورية الإسلامية في هذا السياق، مشدّدًا على أن: "الاحتلال الصهيوني هو عدو الأمة وعدو الإنسانية"، وقال: "لقد تأكّد هذا المعنى بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة".

كما أشار إلى أنّ: "تزايد الاحتجاجات والتجمّعات، في دول العالم المختلفة، ضد جرائم الكيان "الإسرائيلي" يعكس بوضوح استيقاظ المجتمع الدولي أزاء الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة".

وأكد ضرورة: "استمرار العمل المنسّق والشامل من الدول الإسلامية لوقف الإبادة الجماعية، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني المحاصر ومحاكمة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني المجرم".

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس عباس عراقتشي
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي خلال لقائه وفد حماس في الدوحة: موقفنا ثابت أزاء القضية الفلسطينية
عراقتشي خلال لقائه وفد حماس في الدوحة: موقفنا ثابت أزاء القضية الفلسطينية
عربي ودولي منذ ساعة
ألمانيا وبولندا: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا 
ألمانيا وبولندا: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا 
عربي ودولي منذ 13 ساعة
السيد الحوثي: طريق النجاة بتحمل المسؤولية في الجهاد ودفع خطر اليهود وفسادهم 
السيد الحوثي: طريق النجاة بتحمل المسؤولية في الجهاد ودفع خطر اليهود وفسادهم 
عربي ودولي منذ 16 ساعة
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
أكاديميون وحقوقيون تونسيون وأجانب دعمًا لأسطول الحرية: لن نتوقف عن النضال من أجل غزة
عربي ودولي منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
عراقتشي خلال لقائه وفد حماس في الدوحة: موقفنا ثابت أزاء القضية الفلسطينية
عراقتشي خلال لقائه وفد حماس في الدوحة: موقفنا ثابت أزاء القضية الفلسطينية
عربي ودولي منذ ساعة
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
إيران منذ 14 ساعة
"القسّام" تُطلق عمليات "عصا موسى" ردًا على "عربات جدعون 2" 
فلسطين منذ 22 ساعة
"وول ستريت جورنال": الجنود "الإسرائيليون" على حافة الانهيار
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة