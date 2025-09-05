عقد وفد قيادي من حركة حماس لقاءً مع وزير الخارحية الإيراني عباس عراقتشي، في الدوحة، يوم أمس الخميس (4 أيلول 2025)، واستعرض معه مواصلة الاحتلال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم التجويع والقتل بكل الطرق الوحشية، وكذلك المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها، وضم الضفة الغربية، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وبحث الجانبان الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة حماس بهذا الصدد. كما بحث اللقاء العدوان "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي، وتأثيراته في الصراع مع الاحتلال، وعلى المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني أكّد، خلال الاجتماع، موقف إيران الثابت أزاء القضية الفلسطينية، ودور الجمهورية الإسلامية في هذا السياق، مشدّدًا على أن: "الاحتلال الصهيوني هو عدو الأمة وعدو الإنسانية"، وقال: "لقد تأكّد هذا المعنى بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة".

كما أشار إلى أنّ: "تزايد الاحتجاجات والتجمّعات، في دول العالم المختلفة، ضد جرائم الكيان "الإسرائيلي" يعكس بوضوح استيقاظ المجتمع الدولي أزاء الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة".

وأكد ضرورة: "استمرار العمل المنسّق والشامل من الدول الإسلامية لوقف الإبادة الجماعية، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني المحاصر ومحاكمة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني المجرم".

