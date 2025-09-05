في اليوم 173 من استئناف العدوان على غزة، تواصل الطائرات الحربية "الإسرائيلية" قصف منازل المدنيين، وخيام النازحين في القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 86 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" خلال الـ 24 ساعة، بينهم 53 في مدينة غزة.

وفجر اليوم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرة ومروحية "إسرائيلية" خيمة نازحين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين على مفترق الأزهر غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن فلسطينيين استشهدا في غارة "إسرائيلية" على خيام النازحين قرب مسجد النور في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة. واستشهد رجل وزوجه وأصيب آخرون إثر غارة "إسرائيلية" على شقة سكنية في عمارة سكيك، في حي الصبرة بمدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية، في حي الرمال غربي مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 بقصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية في شارع سوق اليرموك، في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على مجموعة من المواطنين شرق مسجد البخاري جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وجنوب القطاع، انتشل مسعفون جثمان شهيد من بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما استشهد آخر متاثرًا باصابته قبل أيام.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64231 شهيدًا و161583 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبلغت حصيلة الشهداء، منذ 18 آذار/مارس، 11699 والمصابين و49542، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2356 والمصابين أكثر من 17244.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 وفيات جديدة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.

