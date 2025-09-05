في أجواء ولادة الرسول الأعظم (ص) وفي إطار سعيها للشراكة والتعاون مع المؤسسات التربوية والتعليمية في لبنان، وضمن مشروع الانفتاح التربوي وتعزيز العلاقات مع البيئات المحيطة، وقّعت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بصفتها الجمعية الأم المؤسسة لمدارس المهدي (ع) وثيقة تعاون مع ثانوية الهدى الثانية في ومقرها بلدة كرك نوح، في قضاء زحلة.

جرى العمل على إعداد الوثيقة انطلاقًا من الخبرات والتجارب التي تمتلكها المؤسسة، في المجالين التعليمي والتربوي والإداري والقيادة المدرسية بشكلٍ عام، والتي تمارسها في فروع مدارس ومعاهد المهدي (ع) في مختلف الأراضي اللبنانية، والبالغ عددها 27 فرعًا.

شمل التعاون، بحسب الوثيقة مجالات الدراسات والتخطيط والقيادة والإدارة المدرسية والإشراف والتقويم المستمر وقياس الاستجابة للمعايير المعتمدة، حيث جرى توقيعها خلال حفل أُقيم في ثانوية الهدى، بحضور رئيس جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الدكتور حسين يوسف وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومدارس مدارس المهدي (ع)، وممثل الثانوية الدكتور خضر نبها ونخبة من الفعاليات التربوية والتنظيمية والبلدية والثقافية والنيابية.

تخلل الحفل كلمة للدكتور يوسف عبّر فيها عن سعادته بإطلاق الوثيقة لما فيها من خدمة للمجتمع التربوي بشكلٍ عام، وبداية طريقٍ لتعزيز التعاون والانفتاح ونقل التجارب والخبرات في سبيل تطوير العمليات التربوية والتعليمية في الثانوية.

كما كانت كلمة لممثل ثانوية الهدى الدكتور خضر نبها شكر فيها المؤسسة على تعاون المؤسسة واستجابتها لإعداد وثيقة لما فيه مصلحة وفائدة تربوية للثانوية.

هذا، واختتم الحفل ببوفيه على حب الرسول (ص).

