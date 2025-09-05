خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خاص العهد

الوزير حيدر لـ
خاص العهد

الوزير حيدر لـ"العهد": الثنائي الوطني سيحضر جلسة الحكومة وسيتخذ القرار المناسب

2025-09-05 11:06
36

أكّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر لموقع "العهد" الإخباري أنّ الاتصالات، في ما يخص الجلسة الحكومية التي ستُعقد عصر اليوم الجمعة (5 أيلول 2025) في قصر بعبدا، ما تزال قائمة.

هذا؛ وفيما شدّد حيدر على أنّ وزراء الثنائي الوطني سيحضرون الجلسة، وسيكونون منفتحين على النقاش ضمن النقاط التي أصبحت معروفة، أوضح "أنّنا سنتخذ القرار المناسب داخل الجلسة بالبقاء أو الانسحاب".

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية المقاومة وزير العمل محمد حيدر الثنائي الوطني
