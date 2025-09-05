المقال التالي نتنياهو يناقش المخاوف من التصعيد في الضفة الغربية
خاص العهد
الوزير حيدر لـ"العهد": الثنائي الوطني سيحضر جلسة الحكومة وسيتخذ القرار المناسب
أكّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر لموقع "العهد" الإخباري أنّ الاتصالات، في ما يخص الجلسة الحكومية التي ستُعقد عصر اليوم الجمعة (5 أيلول 2025) في قصر بعبدا، ما تزال قائمة.
هذا؛ وفيما شدّد حيدر على أنّ وزراء الثنائي الوطني سيحضرون الجلسة، وسيكونون منفتحين على النقاش ضمن النقاط التي أصبحت معروفة، أوضح "أنّنا سنتخذ القرار المناسب داخل الجلسة بالبقاء أو الانسحاب".