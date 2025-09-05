أكّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر لموقع "العهد" الإخباري أنّ الاتصالات، في ما يخص الجلسة الحكومية التي ستُعقد عصر اليوم الجمعة (5 أيلول 2025) في قصر بعبدا، ما تزال قائمة.

هذا؛ وفيما شدّد حيدر على أنّ وزراء الثنائي الوطني سيحضرون الجلسة، وسيكونون منفتحين على النقاش ضمن النقاط التي أصبحت معروفة، أوضح "أنّنا سنتخذ القرار المناسب داخل الجلسة بالبقاء أو الانسحاب".

