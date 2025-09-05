خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نتنياهو يناقش مخاوف التصعيد في الضفة الغربية
نتنياهو يناقش مخاوف التصعيد في الضفة الغربية

2025-09-05 11:51
يتزايد القلق "الإسرائيلي" من تصعيد في الضفة الغربية، في ظل الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، حيث عقد رئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو مساء أمس الخميس (4 أيلول 2025) جلسة تقييم أمني مع وزراء كبار ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقًا لموقع "القناة 13"، وعلى جدول الأعمال: الخشية من تصعيد في الضفة الغربية في أعقاب الاعتراف المتوقع من قِبل فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وقال الموقع: "في محيط نتنياهو، يتم النظر في إمكانية فرض "سيادة جزئية" على مناطق في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) كخطوة رد، إلى جانب فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، من بينها وقف كامل لتحويل أموال الضرائب".

ولفت الموقع إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - الذي أعلن كما هو معلوم عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية -  قدّم طلبًا مؤخرًا لزيارة "إسرائيل"، ولكن نتنياهو ردّ عليه بأنه غير مرحّب به، ما لم يتراجع عن نيته".

وبحسب الموقع، فقد هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر ماكرون، بالقول: "الرئيس ماكرون مهتم جدًا بالتأشيرات إلى الولايات المتحدة لأفراد السلطة الفلسطينية، هذا ما يُقلقه ويسلب النوم من عينيه، لكنه لا يغضب من التحريض الخطير في النظام التعليمي الفلسطيني ضد "إسرائيل" واليهود""، مضيفًا: "ماكرون يحاول التدخل من الخارج في صراع ليس طرفًا فيه، وذلك بشكل منفصل تمامًا عن الواقع على الأرض بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ويقوّض استقرار المنطقة من خلال خطواته، ويجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو إجراءات أحادية الجانب، فأفعاله خطيرة".

