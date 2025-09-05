خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد رضا علي زريق في بلدة عدشيت الجنوبية
لبنان

2025-09-05 11:53
101

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة عدشيت الشهيد السعيد المجاهد رضا علي زريق بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب، شارك فيه شخصيات وفعاليات ورئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك وعلماء دين وعوائل الشهداء وأهالي القرى المجاورة.

وتقّدم موكب التشييع الفرق الكشفية وحملة صور القادة الشهداء. 

وبعد المراسم التكريمية، كان القسم والعهد بالمُضيّ على النهج المقاوم، وبعدها أمّ الشيخ علي حايك الصلاة على الجثمان الطاهر ليجوب بعدها النعش شوارع بلدة عدشيت على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.
 
وفي جبانة البلدة، وُرِيَ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الجنوب
