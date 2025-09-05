خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

أسير صهيوني: نحن أسرى لدى حكومتنا.. واحتلال غزة يعني قتلنا

2025-09-05 12:25
86

نشرت كتائب القسام مشاهد للأسير الصهيوني غاي دلال، صُوّرت في 28 آب/أغسطس 2025، يؤكد فيها معاناة الأسرى جراء سياسة الحصار والتجويع التي تعتمدها حكومة الاحتلال أزاء سكان قطاع غزة.

وعن قرار احتلال مدينة غزة؛ أكّد الأسير الصهيوني أنه مرعوب من الفكرة، وأخبره مجاهدو القسام أنّهم لن يتحركوا من المدينة، معربًا عن خشيته من الموت جراء عمليات الجيش "الإسرائيلي"، إلى جانب 8 من الأسرى المتواجدين هناك.

ودعا المستوطنين إلى التظاهر بقوة ضدّ الحكومة لإيقاف الحرب، وقال صحيح أنهم أسرى لدى حماس، ولكنّ الحقيقة هم أسرى "لدى حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش".
 

الكلمات المفتاحية
غزة الأسرى كتائب القسام
