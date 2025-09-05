إحياءً لذكرى ولادة النبي الأعظم محمد بن عبد الله (ص)، ومرور 1500 سنة على مولده الشريف، ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وذكرى أُنس يوم الوحدة الإسلامية، يتحدّث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الأربعاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر 2025 عند الساعة الخامسة عصرًا خلال المهرجان المركزي في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر - ثانوية المهدي - الحدث.

