موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

كلمة للشيخ قاسم بالاحتفال المركزي إحياء لذكرى ولادة النبي الأعظم (ص) الأربعاء المقبل
لبنان

كلمة للشيخ قاسم بالاحتفال المركزي إحياء لذكرى ولادة النبي الأعظم (ص) الأربعاء المقبل

2025-09-05 14:23
58

إحياءً لذكرى ولادة النبي الأعظم محمد بن عبد الله (ص)، ومرور 1500 سنة على مولده الشريف، ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وذكرى أُنس يوم الوحدة الإسلامية، يتحدّث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الأربعاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر 2025 عند الساعة الخامسة عصرًا خلال المهرجان المركزي في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر - ثانوية المهدي - الحدث.

الكلمات المفتاحية
لبنان الشيخ نعيم قاسم المولد النبوي الشريف
مشاركة