شدد إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني على أهمية تعزيز الوحدة الإسلامية في هذه الظروف، وسط محاولات بعض المصطادين بالماء العكر مَذهبَة القرارات السياسية، مشيرًا إلى أننا نستطيع تحصين لبنان من خلال هذه الوحدة.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، شدد الشيخ العيلاني على ضرورة مواجهة محاولات بعض المتربصين إضفاء طابع مذهبي على سلاح المقاومة، مؤكدًا على أهمية الوحدة الإسلامية، وموضحًا أن سلاح المقاومة هو ورقة قوة للبنان، ويعني السني والشيعي، ومضيفًا:"نحن أحوج ما نكون اليوم لتعزيز الوحدة من أجل إفشال كل المخططات التي تستهدفنا".

ونوّه الشيخ العيلاني بأسبقية حزب الله على الجميع، ومسارعته إلى تقديم "تضحيات لم يقدمها أحد من أجل أهل غزة السنة، بعدما قدم أغلى ما يملك، وخيرة قادته؛ لأنه يؤمن كما نؤمن أن الوحدة الإسلامية هي سلاح في وجه العدو الصهيوني".

وختم الشيخ العيلاني، بالتأكيد على أن مطلب التمسك بسلاح المقاومة، ليس مطلبًا شيعيًّا، بل هو مطلب سنيٌّ أيضًا؛ لأن هذا السلاح للسنة والشيعة ولكل الأحرار في البلد، وهو يمثلنا.

