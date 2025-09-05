في خطوة تهدف لابتلاع الأرض وعزل القدس عن محيطها، سيُوقَّع يوم الخميس المقبل في مستوطنة ""معاليه أدوميم"" أول اتفاق من نوعه يخص الضفّة الغربية، بالتوازي مع ما سُمّي "اتفاق تطوير"، حيث سيُستثمر أكثر من مليار و200 مليون "شيكل"، وهو مبلغ غير مسبوق لسلطة "محلية" واحدة في الضفّة، وفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، وقد وصف رئيس "البلدية"، غاي يفراح، ذلك بأنه "حدث تكتوني سيغيّر "المدينة""، وفق تعبيره.

وبحسب الصحيفة، فقد "توصّل يفراح إلى اتفاق مع رئيس حكومة (الاحتلال) بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد مفاوضات مطوّلة. وحتّى الآن جرى مثل هذا الإجراء فقط في "مدن" (مستوطنات) داخل الخط الأخضر".

وقالت الصحيفة، إن "رئيس البلدية يستكمل الآن خطوات ستقود إلى مضاعفة حجم "المدينة" (المستوطنة)، فالخطة تشمل بناء 7,200 وحدة سكنية خلال سنوات قليلة في منطقة E1، وفي حيّ "طائر الصحراء"، وفي حيّ آخر إضافي، ومن المتوقع أن تطرح الوحدات السكنية في حيّ "طائر الصحراء" للتسويق أمام المقاولين خلال أسابيع، وبعد استكمال إجراءات التخطيط، سيخرج الحي إلى حيّز التنفيذ العملي".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى "أن أكثر من 30 ألف "ساكن" سينضمون إلى "المدينة" (المستوطنة) التي تعد اليوم نحو 44 ألف نسمة".



الكلمات المفتاحية