خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "معاريف": "منظمة عسكرية" ببنادق كلاشينكوف هزمت فرقة كاملة من الجيش "الإسرائيلي"

عين على العدو

خطوة صهيونية جديدة لابتلاع الأرض.. اتفاق سيغيّر مستوطنة
عين على العدو

خطوة صهيونية جديدة لابتلاع الأرض.. اتفاق سيغيّر مستوطنة ""معاليه أدوميم""

2025-09-05 15:41
42

في خطوة تهدف لابتلاع الأرض وعزل القدس عن محيطها، سيُوقَّع يوم الخميس المقبل في مستوطنة ""معاليه أدوميم"" أول اتفاق من نوعه يخص الضفّة الغربية، بالتوازي مع ما سُمّي "اتفاق تطوير"، حيث سيُستثمر أكثر من مليار و200 مليون "شيكل"، وهو مبلغ غير مسبوق لسلطة "محلية" واحدة في الضفّة، وفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، وقد وصف رئيس "البلدية"، غاي يفراح، ذلك بأنه "حدث تكتوني سيغيّر "المدينة""، وفق تعبيره.

وبحسب الصحيفة، فقد "توصّل يفراح إلى اتفاق مع رئيس حكومة (الاحتلال) بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد مفاوضات مطوّلة. وحتّى الآن جرى مثل هذا الإجراء فقط في "مدن" (مستوطنات) داخل الخط الأخضر". 

وقالت الصحيفة، إن "رئيس البلدية يستكمل الآن خطوات ستقود إلى مضاعفة حجم "المدينة" (المستوطنة)، فالخطة تشمل بناء 7,200 وحدة سكنية خلال سنوات قليلة في منطقة E1، وفي حيّ "طائر الصحراء"، وفي حيّ آخر إضافي، ومن المتوقع أن تطرح الوحدات السكنية في حيّ "طائر الصحراء" للتسويق أمام المقاولين خلال أسابيع، وبعد استكمال إجراءات التخطيط، سيخرج الحي إلى حيّز التنفيذ العملي".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى "أن أكثر من 30 ألف "ساكن" سينضمون إلى "المدينة" (المستوطنة) التي تعد اليوم نحو 44 ألف نسمة".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة القدس المحتلة المستوطنات الصهيونية الضفة الغربية
إقرأ المزيد
المزيد
"معاريف": "منظمة عسكرية" ببنادق كلاشينكوف هزمت فرقة كاملة من الجيش "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 43 دقيقة
خطوة صهيونية جديدة لابتلاع الأرض.. اتفاق سيغيّر مستوطنة
خطوة صهيونية جديدة لابتلاع الأرض.. اتفاق سيغيّر مستوطنة ""معاليه أدوميم""
عين على العدو منذ ساعة
نتنياهو يناقش مخاوف التصعيد في الضفة الغربية
نتنياهو يناقش مخاوف التصعيد في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 4 ساعات
في ظل احتلال غزة.. الاحتجاج يتفاقم وسموتريتش يتلقى أخبارًا سيئة
في ظل احتلال غزة.. الاحتجاج يتفاقم وسموتريتش يتلقى أخبارًا سيئة
عين على العدو منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
خطوة صهيونية جديدة لابتلاع الأرض.. اتفاق سيغيّر مستوطنة
خطوة صهيونية جديدة لابتلاع الأرض.. اتفاق سيغيّر مستوطنة ""معاليه أدوميم""
عين على العدو منذ ساعة
نتنياهو يناقش مخاوف التصعيد في الضفة الغربية
نتنياهو يناقش مخاوف التصعيد في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 4 ساعات
العدوان على غزة.. استشهاد 86 فلسطينيًا في غارات
العدوان على غزة.. استشهاد 86 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" خلال الـ 24 ساعة
فلسطين منذ 6 ساعات
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
إيران منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة