قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، إنه "لأول مرة في تاريخ الجيش "الإسرائيلي"، "منظمة" عسكرية بـ "صنادل وبنادق كلاشينكوف" وعدد من سيارات البيك آب من نوع تويوتا، تمكنت من هزيمة فرقة كاملة من الجيش "الإسرائيلي"، و"احتلال" منطقة تحتوي على قواعد عسكرية، ومستوطنات، و"مدن"، وطرق رئيسية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "منذ بداية المعركة، قُتل 1,935 "مدنيًّا" وجنديًّا، منهم 900 جندي وجندية سقطوا في معارك، فيما تم أسر 207 مدنيين وجنود وجنديات، ولا يزال 48 منهم هناك"، مردفًا أن "وزير الأمن (الحرب)، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات، وقائد "المنطقة الجنوبية" الذي كان في منصبه و"القائد" الذي قبله، وقائد الفرقة وقائد اللواء كلهم استقالوا بسبب الفشل".

وتابع: "لكنْ وحده المسؤول عن هذا الفشل، هو رأس الهرم السياسي"، لافتًا إلى أن "الرجل الذي تقع على عاتقه الكارثة الأفظع التي حلّت بـ "الشعب" اليهودي منذ المحرقة لا يزال في الحكم، ويتصرف كأن شيئًا لم يحدث، وكأن الأمر لا يتعدى "خدشًا طفيفًا في الجناح"".

أشكنازي قال: "هذا الأسبوع، قام الجيش "الإسرائيلي" بتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وهو يعتزم جمع كل قواته النظامية القتالية الأسبوع المقبل في مناطق التجمع الخاصة بغزة، والهدف هو احتلال مدينة غزة التي احتلها الجيش "الإسرائيلي" في كانون الأول 2023"، مضيفًا: "حينها كان الثمن باهظًا للغاية: 100 قتيل وعشرات الجرحى"، معتبرًا أن "هذه الحرب لا تحمل شعارًا ولا اسمًا؛ لأنها لا تليق بالتاريخ".

ورأى أن "المهزوم دائمًا سيحاول محو فشله، وهذا هو السبب تحديدًا لعدم وجود لجنة تحقيق رسمية لهذه الحرب، وليس بسبب رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميت، بل لأن رئيس الحكومة يعلم أن لجنة من هذا النوع ستكشف دوره، ودور وزراء الحكومة "الإسرائيلية" في الفشل الكارثي، نعم، وهذا أيضًا لا يليق بالتاريخ".

وختم: "الحرب التي بلا اسم ولا شعار بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الساعة 06:29 بهزيمة الجيش "الإسرائيلي"، ولم تنتهِ بعد، من المشكوك فيه ما إذا كانت ستنتهي في يوم من الأيام".

الكلمات المفتاحية