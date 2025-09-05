خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس بري استقبل
الرئيس بري استقبل "هيئة أبناء العرقوب": متمسكون بتحرير كامل أرضنا 

2025-09-05 16:56
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا موسّعًا من هيئة أبناء العرقوب برئاسة الدكتور محمد حمدان، وفي حضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية والخدماتية المتصلة بقرى منطقة العرقوب.

وبعد اللقاء، تحدث رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان، فقال: "أكدنا للرئيس بري وقوفنا والتزامنا بالموقف الذي أعلنه كخارطة طريق في المهرجان الأخير من أجل إنقاذ لبنان. كما شددنا على ضرورة التمسك بتحرير كامل أرضنا من العدوّ "الإسرائيلي"، بما يشمل ليس فقط النقاط الخمس التي أصبحت سبعًا أو النقاط الثلاث عشرة، بل جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر والنخيلة".

وأشار إلى أنَّ الرئيس بري أكّد لهم تمسكه بتحرير كلّ الأراضي اللبنانية حتى آخر شبر، وصولًا إلى الحدود الدولية المعترف بها، وتنفيذ القرارات الدولية بموجب اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949 مع العدوّ الصهيوني، والتي تحفظ حدود لبنان الدولية.

وأضاف حمدان: "أكدنا أيضًا ضرورة مناقشة قضية الأسرى، إذ إنّ "إسرائيل" تعمد من حين إلى آخر إلى أسر مواطنين لبنانيين من دون التطرق إلى كيفية الإفراج عنهم، فضلًا عن الأسرى الذين اعتقلتهم خلال الحرب، ووقف الاعتداءات اليومية التي كان آخرها في شبعا وأنصارية وفي مختلف المناطق اللبنانية أمس".

وتابع: "أكدنا كذلك لدولته ضرورة أن تتبنّى الحكومة اللبنانية مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي اللبنانية المحتلة، وأن تصدر مرسومًا بتشكيلها، إذ كنا قد تقدمنا بمقترح لإنشائها منذ زمن بعيد وما زال حبيس الأدراج. ومن واجب الحكومة اليوم أن تسارع إلى إصدار هذا المرسوم لتكون هذه الهيئة المرجع المختصّ في هذه القضية".

ولفت حمدان إلى أنّ الهيئة قدّمت للرئيس بري كتابها الصادر حديثًا بعنوان: "مزارع شبعا وإدارة الأزمة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني نبيه بري
