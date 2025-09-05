لفت وزير العمل، محمد حيدر، إلى إنّ انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة هو "انسجام مع رفضنا لمناقشة الورقة الأميركية".

وأوضح الوزير حيدر، في حديث إلى قناة "المنار": "وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى ثم انسحبنا"، مضيفًا: "نحترم قائد الجيش وسلّمنا عليه لكن انسحبنا قبل عرض خطته، ولم نناقش أيّ شيء له علاقة بخطة الجيش وخرجنا من قصر بعبدا ولا عودة إلى الجلسة".

وبينما شدّد على أنّ "الجيش من أبنائنا ونقدّره لكنّ موقفنا سياسي ومبدئي"، أضاف: "سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرّر، وقائد الجيش يعرض خطته في جلسة الحكومة وننتظر نتائجها لنبني على الشيء مقتضاه".

كما أكّد أنّ "أيّ قرار يُتّخذ من دون ممثّلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "الاتصالات لم تزل جارية".

وكان الوزراء الشيعة قد انسحبوا من جلسة الحكومة المنعقدة في قصر بعبدا، الجمعة 5 أيلول/سبتمبر 2025، جرّاء الإصرار على مناقشة خطة الجيش لما تُسمّى "حصرية السلاح"، وذلك لعدم شرعية الجلسة السابقة اللاميثاقية للحكومة التي أقرَّت تكليف الجيش بإعداد الخطة، برغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة السابقة.

الكلمات المفتاحية