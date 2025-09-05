خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وفد من حزب الله جال على فعاليات صيدا العلمائية مهنئًا بذكرى المولد النبوي الشريف 
لبنان

وفد من حزب الله جال على فعاليات صيدا العلمائية مهنئًا بذكرى المولد النبوي الشريف 

2025-09-05 18:16
جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر على عدد من العلماء والشخصيات الدينية في مدينة صيدا مهنئًا بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

الوفد ضم إلى ضاهر؛ المسؤول الثقافي في قطاع صيدا السيد حسن جمول، عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج محمد كوثراني.

وشملت جولة الوفد كلًا من: المفتي الشيخ سليم سوسان، المفتي الشيخ محمد عسيران، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الشيخ الدكتور صادق النابلسي، رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة.

الوفد أكد خلال جولته على الوقوف إلى جانب القضايا الحقة وفي مقدمتها قضية فلسطين وضرورة مواجهة كلّ المؤامرات التي تهدف إلى تصفيتها، معتبرًا أن خيار المقاومة هو الحل الوحيد لتحرير مقدساتنا من رجس الاحتلال.
 

لبنان حزب الله المولد النبوي الشريف صيدا
