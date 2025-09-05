خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

النائب رامي بو حمدان: لا حماية للبنان إلّا بسلاح المقاومة‏
لبنان

النائب رامي بو حمدان: لا حماية للبنان إلّا بسلاح المقاومة‏

2025-09-05 18:36
103

نظّم حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد السعيد إبراهيم علي توبي في حسينية بلدة ميفدون بحضور ‏شخصيات سياسية وحزبية وفعاليات اجتماعية وثقافية، وأهالي البلدة. 

وألقى عضو كتلة ‏الوفاء للمقاومة النائب رامي بو حمدان كلمة خلال الاحتفال استهلها بالتأكيد على أنّ "دماء الشهداء كانت وما زالت ‏الأساس في حماية لبنان وصون كرامته"، مضيفًا أنّ "المقاومة ستبقى على عهدها مع شهدائها، وفي ‏طليعتهم سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وكلّ الشهداء الأبرار الذين صنعوا النصر".‏

وأشار بو حمدان إلى أنّ الدولة اللبنانية "لم تكن على مستوى تضحيات الشهداء"، ورأى أنّها "تتنكر ‏للحقيقة ولجميل المقاومة وتعيش حالة انفصال عن واقع شعبها"، وشدد على أنّ "سلاح المقاومة ليس ‏مشكلة بحد ذاته، بل هو عنصر قوة يحمي لبنان، ولن يتم البحث فيه إلا بعد تحقيق شروط واضحة تبدأ ‏بخروج الاحتلال وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار، وصولًا إلى نقاش الإستراتيجية ‏الدفاعية ضمن رؤية وطنية شاملة".‏

وتابع النائب بو حمدان قائلًا: "لا أحد في لبنان أو خارجه قادر على حماية بلدنا إلا المقاومة وسلاحها، ‏وما دامت "إسرائيل" موجودة فلن نسلّم سلاحنا على الإطلاق"، مشددًا على أنّ "الصبر الذي تتحلّى به ‏المقاومة ليس بلا حدود، بل هو مبنيّ على أهداف واضحة، ولن يسمح بالانحراف عن هذه الأهداف".‏

وختم مؤكدًا أنّ "المقاومة لن تتخلى عن حقها مهما كانت التضحيات، وستبقى الدرع الذي يحمي ‏الشعب اللبناني في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" ومشاريعه".‏

لبنان حزب الله الشهداء رامي ابو حمدان
