النائب رامي بو حمدان: لا حماية للبنان إلّا بسلاح المقاومة
نظّم حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد السعيد إبراهيم علي توبي في حسينية بلدة ميفدون بحضور شخصيات سياسية وحزبية وفعاليات اجتماعية وثقافية، وأهالي البلدة.
وألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي بو حمدان كلمة خلال الاحتفال استهلها بالتأكيد على أنّ "دماء الشهداء كانت وما زالت الأساس في حماية لبنان وصون كرامته"، مضيفًا أنّ "المقاومة ستبقى على عهدها مع شهدائها، وفي طليعتهم سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وكلّ الشهداء الأبرار الذين صنعوا النصر".
وأشار بو حمدان إلى أنّ الدولة اللبنانية "لم تكن على مستوى تضحيات الشهداء"، ورأى أنّها "تتنكر للحقيقة ولجميل المقاومة وتعيش حالة انفصال عن واقع شعبها"، وشدد على أنّ "سلاح المقاومة ليس مشكلة بحد ذاته، بل هو عنصر قوة يحمي لبنان، ولن يتم البحث فيه إلا بعد تحقيق شروط واضحة تبدأ بخروج الاحتلال وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار، وصولًا إلى نقاش الإستراتيجية الدفاعية ضمن رؤية وطنية شاملة".
وتابع النائب بو حمدان قائلًا: "لا أحد في لبنان أو خارجه قادر على حماية بلدنا إلا المقاومة وسلاحها، وما دامت "إسرائيل" موجودة فلن نسلّم سلاحنا على الإطلاق"، مشددًا على أنّ "الصبر الذي تتحلّى به المقاومة ليس بلا حدود، بل هو مبنيّ على أهداف واضحة، ولن يسمح بالانحراف عن هذه الأهداف".
وختم مؤكدًا أنّ "المقاومة لن تتخلى عن حقها مهما كانت التضحيات، وستبقى الدرع الذي يحمي الشعب اللبناني في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" ومشاريعه".