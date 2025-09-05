خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ حنينة في ذكرى المولد النبوي: المقاومة جسَّدت وحدة الأمة

لبنان

ينال صلح: لعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة
لبنان

ينال صلح: لعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة

2025-09-05 22:01
35

أشار النائب ينال صلح، إلى أن "بعض الوسائل تداولت بيانًا منسوبًا لما سُمّي "عشيرة الصلح"، وقد تبيّن لي بعد التواصل المباشر مع فعاليات وأبناء عائلة صلح الكريمة في بعلبك أن لا أحد من العائلة له أي علاقة بهذا البيان لا من قريب ولا من بعيد وأن العائلة لم تجتمع لتصدر أي بيان".

وأضاف في بيان: "إننا نؤكد بوضوح أن عائلة صلح في بعلبك هي عائلة عريقة متماسكة وليست "عشيرة"، وما ورد في البيان المشبوه ليس إلا محاولة يائسة لزرع الفتنة وتشويه صورة العائلة، من خلال زج اسمها في مشاريع لا تعبّر عنها، بل تستهدف وحدتها وموقعها الوطني".

وتابع: "لقد كانت وما زالت عائلة صلح عائلة مقاومة قدّمت الشهداء على درب العزة والكرامة، ووقفت جنبًا إلى جنب مع كلّ حركات المقاومة منذ عقود دفاعًا عن لبنان في وجه الاحتلال والعدوان. وإننا إذ نعلن اليوم رفضنا المطلق لمثل هذه البيانات الملفّقة، نؤكد أن عائلة صلح لن تكون إلا حيث كانت دائمًا: في صف المقاومة، في قلب المعركة ضدّ العدو، نعتز بتاريخنا ونفتخر به أمام العالم أجمع".

وأردف "إن كلّ محاولة للمس بتاريخنا أو التشكيك بموقعنا الوطني لن تنجح، بل ستسقط أمام وعي أبناء العائلة وأهل بعلبك الكرام الذين يعرفون جيدًا من نحن وما قدّمناه".

وختم صلح: "نهيب بوسائل الإعلام والجهات المعنية توخي الدقة وعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة، مؤكدين أن عائلة صلح أكبر من أن تُستعمل أداة في مشروع فتنة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
لبنان منذ ساعتين
ينال صلح: لعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة
ينال صلح: لعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة
لبنان منذ ساعتين
مرقص: مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش لـ
مرقص: مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" وقرر إبقاء مضمونها سريًّا
لبنان منذ 3 ساعات
الشيخ الخطيب لرئيس الجمهورية: للدعوة إلى حوار وطني لمناقشة موضوع السلاح
الشيخ الخطيب لرئيس الجمهورية: للدعوة إلى حوار وطني لمناقشة موضوع السلاح
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
لبنان منذ ساعتين
الشيخ حنينة في ذكرى المولد النبوي: المقاومة جسَّدت وحدة الأمة
الشيخ حنينة في ذكرى المولد النبوي: المقاومة جسَّدت وحدة الأمة
خاص العهد منذ ساعتين
ينال صلح: لعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة
ينال صلح: لعدم الانجرار خلف بيانات مشبوهة هدفها زرع الانقسام وضرب المقاومة
لبنان منذ ساعتين
الشيخ  جعيد لـ
الشيخ  جعيد لـ"العهد": أسبوع الوحدة الإسلامية فرصة لتوحيد الأمة حول نهج المقاومة
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة